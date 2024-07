Jak mówimy dzieciom o pieniądzach, a co z nimi robimy?

Przy tym, jak wynika z badania, rodzice dbają o domową edukację finansową, Niemal trzy czwarte badanych rodziców (74 proc.) wskazało, że to na nich przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za edukację finansową dzieci. Co drugi (51 proc.) uważa, że to zadanie szkoły. Niemal tyle samo (49 proc.) wskazuje, że to państwo powinno dbać o wiedzę dzieci o finansach. 43 proc. zaś twierdzi, że jest to rola instytucji finansowych.

Kłopot polega na tym, że sami rodzice po pierwsze swoją wiedzę ekonomiczną określają jako przeciętną i choć prawie wszyscy uważają, że oszczędzanie i inwestowanie ma sens, to ich wiedza (a także to, co przekazują dzieciom) skupia się na bieżącym zarządzaniu budżetem finansowym. Znacznie rzadziej rozmawiają o inwestowaniu, instytucjach finansowych. 40 proc. rodziców zadeklarowało, że ich wiedza w tym obszarze jest w najlepszym przypadku podstawowa, co siódmy stwierdził, że nie ma jej wcale, a tylko 18 proc. określiło jako zaawansowaną.

Co więcej, ich „edukacja werbalna” nieco odbiega od codziennych zachowań (przeciętnie na edukację ekonomiczną dzieci poświęcają pół godziny w tygodniu).

Większość rodziców bowiem (78 proc.) spełnia niemal wszystkie zachcianki konsumenckie dziecka (zabawki i inne produkty dostarczające rozrywki). Przy czym 70 proc. daje dziecku tyle pieniędzy, by mogło pozwolić sobie na wszystko, czego zapragnie, a 77 proc. daje pieniądze zawsze, gdy dziecko o nie poprosi. Co więcej, 67 proc. rodziców kupuje dziecku niepotrzebne rzeczy, tylko dlatego, że posiadają je koledzy.

Czytaj więcej Oszczędności Od 2016 roku lokaty przynosiły realne straty, ale to może się zmienić Prawie 25 proc. realnie stracił ktoś, kto od 2016 roku trzymał swoje oszczędności na przeciętnej lokacie. Siedem lat, kiedy lokaty nie chroniły przed rosnącymi cenami, może niedługo mieć swój kres. Ale na spektakularne zyski nie ma co liczyć.

– Dzieci, które zawsze dostają to, czego chcą, nie wiedzą, czym jest ograniczony budżet i mają trudność ze zrozumieniem wartości pieniądza. Brakuje im podstawowych umiejętności i nawyków związanych z oszczędzaniem, co może prowadzić do problemów finansowych w dorosłym życiu. Dlatego ważne jest, by już od najmłodszych lat kształtować u dzieci poprawne zrozumienie wartości pieniądza i przekonanie, że źródeł szczęścia i sukcesu życiowego warto szukać poza materialnymi dobrami – wyjaśnia Katarzyna Sekścińska.