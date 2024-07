Na konta oszczędnościowe wracają odsetki 8 proc.

Czytaj więcej Banki Czy wysokie stopy zaburzają wyniki banków Przedłużający się okres restrykcyjnej polityki pieniężnej w Polsce obfituje nieoczywiste zjawiska. Większość przekłada się pozytywne na zyski sektora, choć krótkookresowo. W gorszych nastrojach mogą być klienci sektora.

Oferta BNP Paribas „Lato z kontem lokacyjnym” przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą ROR wraz z kontem oszczędnościowym. Mogą oni liczyć na oprocentowanie na poziomie 8 proc. w skali roku. – To zachęta do poznania całej oferty banku i pozostania z nim na dłużej – przekonuje dyrektor.

Jak można skorzystać z promocyjnej oferty banku? Spełniając postawione warunki. Środki zdeponowane na koncie będą oprocentowane w wysokości 8 proc. do 25 tys. zł w miesiącu otwarcia i kolejnym, jeśli klient zapewni comiesięczny wpływ na ROR w wysokości min. 1000 zł i przeprowadzi co najmniej cztery transakcje kartą w miesiącu – i tak aż do końca stycznia 2025 r. Konta w promocji można założyć tylko w oddziale, po rozmowie z doradcą.

Bankowi skoczkowie

Problemem starych klientów banków, którzy szans na promocje nie mają – bo konto już dawno założyli – jest znalezienie dobrze oprocentowanej oferty. Jeszcze niedawno było kilka propozycji dla klientów z zewnątrz, obecnie bez założenia ROR ani rusz. A ile można mieć kont osobistych, zwłaszcza że jak przypomina Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust, nierzadko warunkiem koniecznym jest też korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). A do tego wymagane będzie też regularne zasilanie konta, utrzymywanie minimalnego salda na rachunku i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub Blik).

Dlatego jest też dość liczna grupa osób, które poszukują aktywnych promocji, gotowe są nawet założyć konto osobiste (najlepiej bezpłatne), by skorzystać z promocyjnego oprocentowania, a po zakończeniu promocji przenieść swoje pieniądze do innego banku. W internecie można znaleźć całe fora rozpisujące się, ile pieniędzy można zarobić w jakim banku. Bardziej dotyczy to jednak promocji, w których oferowane są gotówka, bony, cashback itp. Bankowcy szacują na podstawie badań forów, że grupa tak działających klientów może liczyć 300–400 tys. osób.

Cenne konta

A ile pieniędzy zgromadzili klienci na kontach oszczędnościowych? NBP w swoich statystykach rozróżnia jedynie depozyty bieżące i terminowe, zaliczając konta oszczędnościowe do tych pierwszych. A bankowcy odmawiają odpowiedzi o szczegóły. Przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie można się dowiedzieć, że udział kont oszczędnościowych w depozytach bieżących zależy w dużej mierze od strategii akwizycyjnej banku. Są tacy kredytodawcy, u których te rachunki stanowią nawet 60–70 proc. depozytów bieżących. To oczywiście zależy od wartości rachunków bieżących stałych klientów. Tu można średnio szacować znajdujące się na nich środki na 3–4 tys. zł – nadwyżki trafiają na produkty dające większe zyski.