Eksperci od handlu wskazują, że coraz popularniejszy wśród konsumentów w Polsce staje się trend kupowania z odroczonymi płatnościami. Jest to bardzo prosta i wygodna forma zakupów, kiedy potrzeby przedmiot lub usługę kupujemy tu i teraz – gdy potrzebujemy lub mamy na to ochotę – a płacimy później. Co więcej, gdy uregulujemy należności w określonym terminie, nie płacimy żadnych odsetek, a zatem nie ponosimy dodatkowych kosztów naszych zakupów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które lubią dokonywać zakupów, za które można wygodnie zapłacić później, Citibank wystartował z nową promocją swoich usług. Propozycja dotyczy atrakcyjnych warunków, towarzyszących wyrobieniu karty kredytowej Simplicity.

Prosto i wygodnie

Wniosek o kartę kredytową można prosto i wygodnie złożyć samemu w aplikacji lub na stronie banku. Jeśli jednak chcemy to zrobić z pomocą przedstawiciela banku, to na pierwszym ekranie można złożyć taką dyspozycję i złożyć potem wniosek podczas rozmowy telefonicznej. W obu przypadkach trzeba pamiętać o potrzebie dostarczeniu dokumentów dochodowych.

W regulaminie wskazane są także minimalne wymogi dotyczące wieku i wynagrodzenia osoby, która wnioskuje o kartę Simplicity. Dla osób fizycznych wiek to minimum 18 lat, dochód netto – minimum 1200 zł oraz zatrudnienie w obecnej firmie minimum trzy miesiące. Dla osób mających firmę wiek to podobnie minimum 18 lat, działalność gospodarcza powinna być prowadzona od przynajmniej dwóch lat, a dochód netto w tym przypadku to minimum 2500 zł.

Po zawarciu umowy aktywujemy swoją nową kartę kredytową. Możemy to robić w prosty sposób sami za pomocą aplikacji Citi Mobile lub bankowości internetowej Citibank Online. W aplikacji można także aktywować elektroniczną wersję karty kredytowej jeszcze przed jej otrzymaniem w formie fizycznej.

To właśnie teraz przychodzi moment na skorzystanie z przygotowanych przez bank bonusów. Aby z nich skorzystać należy spełnić kilka warunków wskazanych w regulaminie promocji. Oto one.

Nawet 1100 zł ekstra

I tak, nie później niż do 11 grudnia musimy zarejestrować naszą kartę w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Także do 11 grudnia należy dokonać naszą kartą przynajmniej dziesięciu transakcji, których łączna wartość wyniesie nie mniej niż 1000 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymujemy w programie Mastercard Bezcenne Chwile 40 tys. punktów o wartości 500 zł. Trafią one na nasze konto w programie nie później, niż 20 grudnia. A będziemy je mogli wymienić na vouchery do wykorzystania np. na Allegro czy stacjach Circle K.

Aby zyskać kolejne 500 zł, należy kolejno w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2025 r. dokonać kartą transakcji na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł w każdym z wymienionych miesięcy. Nagrodą jest 8 tys. pkt w programie Bezcenne Chwile za każdy miesiąc, w którym spełnimy warunki promocji. Łącznie możemy więc odebrać pięć takich nagród, czyli punkty o wartości nawet 500 zł.

Ostatnia szansa na zdobycie bonusowych punktów – o wartości kolejnych 100 zł – przypadnie w rocznicę bankowania z kartą kredytową Simplicity. Aby tak się stało, w dwunastym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę, musi ona być nadal aktywna oraz umowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

Użytkownicy karty mają także dostęp do programu Citi Specials, w którym zyskują rabaty i niespodzianki u ponad 300 partnerów banku, oraz wspomnianego już programu Mastercard Bezcenne Chwile.

Warto zwrócić uwagę, że przy spłacie całej wykorzystanej kwoty z limitu dostępnego na karcie Simplicity w określonym terminie (nawet po 56 dniach od dnia dokonania płatności) nie płacimy żadnych odsetek. W regulaminie promocji jest informacja o „rzeczywistej stopie procentowej w wysokości 23,49 proc. w skali roku”. Dotyczy ona wymaganego przez prawo reprezentatywnego przykładu, w którym pieniądze zostają wypłacone z karty i będą spłacane przez 12 miesięcy, w równych ratach. Jeśli natomiast pamiętamy o spłacie karty w wyznaczonym terminie odsetek nie będzie. Oprócz tego każdą transakcję powyżej 100 zł można rozłożyć nawet na 12 rat w karcie w Citibank Online lub aplikacji Citi Mobile.

Z kolei opłata roczna za wydanie i obsługę karty wynosi 0 zł przez 12 miesięcy od zawarcia umowy. Aby w kolejnych miesiącach nie płacić za kartę wystarczy nią dokonać transakcji na minimum 1 000 zł miesięcznie. Jeśli jednak tego nie zrobimy, opłata za obsługę karty wyniesie 12 zł miesięcznie, czyli zaledwie 40 groszy dziennie.

Z opisanej wyżej oferty nie mogą skorzystać osoby, które mają lub po 1 października 2023 r. miały w Citibanku jakąkolwiek główną kartę kredytową. Jednocześnie posiadanie innych produktów banku, np. konta osobistego, nie przekreśla możliwości skorzystania z niej. Więcej informacji o promocji znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie Citibanku.

Warto także pamiętać o tym, że oferta jest limitowana. Zgodnie z regulaminem promocji obowiązuje ona bowiem od 21 października do 29 listopada lub dla 700 uczestników, którzy jako pierwsi zawrą promocyjną umowę o kartę. Jeśli zatem chcemy skorzystać z tej promocji, wówczas warto złożyć wniosek jak najszybciej. Jeśli pula kart wyczerpie się przed końcem promocji, taką informację znajdziemy na stronie banku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oferta „Nawet 88 000 punktów w Programie Bezcenne Chwile z Kartą Kredytową Citibank” jest ważna do 29.11.2024 lub dla 700 pierwszych osób, które spełnią warunki i może się powtarzać. Regulamin Oferty, Regulamin Kart Kredytowych oraz Tabela Opłat i Prowizji dostępne są w zakładce „Dokumenty do Pobrania”. 88 000 punktów w programie Bezcenne® Chwile można wymienić na vouchery i nagrody z katalogu, np. na vouchery do Allegro o wartości 1100 zł. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów grupy Citigroup Inc.

