Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

– Konto Świat Premium to wyjątkowa oferta połączona z możliwością realizacji planów związanych z podróżowaniem. W ramach promocji do zyskania jest aż 10 tys. mil w programie Miles & More, które można wymienić m.in. na bilet lotniczy w obie strony do jednego z miast w Europie, np. Rzymu lub Wiednia. Warto podkreślić, że z Kartą Kredytową z Żubrem z Miles & More mile zbierają się same przy okazji codziennych transakcji – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor departamentu bankowości codziennej i produktów oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

– Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci, którzy otworzą Konto Świat Premium z kartą do tego rachunku i Kartą Kredytową z Żubrem, jak i osoby, które już korzystają z tego konta, ale nie posiadają jeszcze karty kredytowej Pekao – dodaje Remigiusz Hołdys. RRSO dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 18,92 proc.

Promocja jest przeznaczona dla klientów, którzy na dzień jej startu nie mieli karty kredytowej w Pekao i spełnią proste warunki: mają Konto Świat Premium wraz z kartą debetową, wezmą Kartę Kredytową z Żubrem i zapiszą się do programu Miles & More, a następnie wykonają po minimum trzy transakcje swoimi kartami: tą wydaną do Konta Świat Premium oraz Kartą Kredytową z Żubrem. Transakcje można wykonać w pierwszym i drugim miesiącu następującym po tym, w którym klient przystąpi do promocji. Promocja „Podróżuj z klasą – Promocja Miles & More w Świecie Premium Banku Pekao SA” trwa do 30 listopada 2024 r. Szczegóły dostępne są na stronie: pekao.com.pl/konto-premium.

Świat Premium idealny dla podróżników

Konto Świat Premium z kartą debetową wydaną do konta oraz Kartą Kredytową z Żubrem to idealne rozwiązanie dla podróżników. Posiadacze złotej karty Mastercard, wydanej do Konta Świat Premium, mogą nią płacić w różnych walutach oraz bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów, korzystając z gwarancji niskich kursów, jak również dokonywać płatności bezpośrednio z kont walutowych (w euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich). Co ważne, w tym wariancie posiadacze tej karty nie ponoszą za nią opłat.

Jeszcze więcej można zyskać, mając Kartę Kredytową z Żubrem, która dostępna jest w trzech pakietach – Standardowym, Złotym i Platynowym. Jej posiadacze w Pakiecie Platynowym mogą otrzymać nawet do 240 zł zwrotu rocznie za płacenie za przejazdy autostradami w Polsce i za granicą (5 proc. wartości transakcji, do 20 zł miesięcznie). A płacąc kartą przez internet, np. za zakup biletów lotniczych, rezerwację hotelu czy organizację wakacji, mogą dodatkowo otrzymać do 360 zł zwrotu rocznie (2 proc. wartości transakcji, do 30 zł miesięcznie).

Karta Kredytowa z Żubrem gwarantuje również komfort w przypadku opóźnienia lotu. Jeżeli wyniesie ono minimum godzinę, posiadacz karty, wraz z czterema osobami towarzyszącymi, ma możliwość bezpłatnego skorzystania z saloniku lotniskowego z darmowymi napojami, przekąskami i wi-fi (w Pakiecie Złotym i Platynowym).

Dzięki Karcie Kredytowej z Żubrem miłośnicy podróży mogą szybciej realizować swoje plany wyjazdowe. Wystarczy, że dołączą kartę do programu Miles & More, a za wykonane transakcje zaczną gromadzić mile, które mogą wymienić m.in. na bilety lotnicze, podwyższenie klasy podróży, rezerwację hotelu czy też wynajem samochodu.

Warto pamiętać, że im wyższy pakiet, tym korzystniejszy jest przelicznik mil. W Pakiecie Standardowym 1 milę otrzymamy za każde wydane 20 zł, w Pakiecie Złotym – za 10 zł, a w Pakiecie Platynowym – za 6 zł.

Specjalne propozycje dla wyjątkowych klientów

Świat Premium Banku Pekao to także propozycja elastycznych rozwiązań finansowych dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach tej oferty nieocenionym wsparciem w podejmowaniu decyzji o finansach służy doradca osobisty premium, oferujący swoim klientom m.in. produkty i usługi na indywidualnie negocjowanych warunkach niedostępnych dla innych klientów Pekao.

Posiadacze Konta Świat Premium mogą korzystać m.in. z Konta Oszczędnościowego Premium z promocyjnym oprocentowaniem, lokaty z negocjowanym oprocentowaniem oraz innych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne i emerytalne, łączone produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, a także propozycje z oferty Biura Maklerskiego Pekao.

Konto Świat Premium można wypróbować zupełnie za darmo przez pierwsze trzy miesiące w ramach promocji, która trwa do 15 stycznia 2025 r. Więcej informacji na stronie Banku Pekao.

Publikacja handlowa

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 18,92 proc. przy założeniach: przyznany limit kredytowy 7400 zł, wypłacony jednorazowo w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 17,75 proc. w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 8081,19 zł, całkowity koszt 681,19 zł obejmuje: odsetki 681,19 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 22.10.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej.

Pełne informacje dotyczące Karty Kredytowej z Żubrem, w tym o opłatach, o pakietach korzyści opisanych w tym materiale, ich warunkach i ograniczeniach, a także informacje o programie Miles & More znajdziesz na pekao.com.pl. Materiał marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.