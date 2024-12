– W pierwszej kolejności są to znajomi i rodzina. Dopiero w dalszym kroku Polacy kierują się do wyspecjalizowanych instytucji finansowych. A jeżeli już, to z reguły są to parabanki – oczywiście w sytuacjach szybkich i kryzysowych, bo tam najszybciej można załatwić formalności – mówi Robert Biegaj.

Najczęściej pożyczającym udaje się spłacić dług w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zauważają autorzy.

Trwa boom na pożyczki i raty

Branża finansowa widzi, że w okresie świątecznym widać dużo większe zainteresowanie pożyczaniem, choć w różnych formach. – Pod koniec listopada i w grudniu o nawet 30–50 proc. wzrasta liczba udzielanych kredytów ratalnych. Klienci chętniej w tym czasie korzystają z zakupów na raty, co wynika z licznych akcji promocyjnych. Okres okołoświąteczny wiąże się także z wyższym niż w innych okresach zainteresowaniem pożyczką gotówkową – przyznaje Centrum Prasowe Banku Millennium.

– W listopadzie czy w grudniu notujemy więcej transakcji niż w poprzednich miesiącach roku. Wynika to jednak przede wszystkim z tego, że jest to wzmożony czas zakupowy, w którym Polacy ze względu na promocje kupują więcej – mówi Edyta Szymanowska, szefowa marketingu w PayPo, operatora płatności odroczonych.

Z badania tej firmy wynika, że aż 55 proc. Polaków odkłada zakupy na czas wyprzedaży związanych z czarnym piątkiem, a 42 proc. z nich w tym okresie kupuje już prezenty świąteczne. – Wzrosty, które my notujemy, są naturalnym skutkiem zachowań konsumenckich w tym czasie i są proporcjonalne do wzrostu całej branży e-commerce w okresie przedświątecznym. Warto jednak zwrócić uwagę, że płatności odroczone, jak wskazują nasi klienci, pomagają im lepiej zarządzać domowym budżetem (twierdzi tak 59 proc. badanych) – dodaje Edyta Szymanowska. – Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy tak jak w święta nasze wydatki rosną. Rozciągając płatność w czasie, konsument może lepiej panować nad budżetem i zachować płynność finansową, płacąc za zakupy np. po kolejnej wypłacie – wyjaśnia.

– Patrząc na dane z ubiegłych lat, należy wyraźnie zaznaczyć, że Polaków, którzy zapożyczają się na organizację i obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, było sporo więcej niż obecnie. Niektóre badania nawet jeszcze dwa–trzy lata temu pokazywały, że takich osób może być nawet ponad 20 proc. – zaznacza Robert Biegaj.