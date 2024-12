Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A

Aplikacja PeoPay Banku Pekao S.A. to prawdziwe centrum zarządzania Twoim budżetem. Z jej poziomu można korzystać z wygodnych form płatności, oszczędzać, załatwiać sprawy urzędowe, polować na okazje zakupowe, opłacać bilety za komunikację miejską czy parking, wymieniać waluty i wiele, wiele więcej. A wszystko to prosto, bezpiecznie i z dowolnego miejsca.

Do takich postanowień, których realizacja się nam opłaci – dosłownie i w przenośni – należy poukładanie osobistych finansów. Na przełomie roku czas zdaje się zwalniać, mamy czas dla bliskich i dla siebie. I warto wykorzystać go również do stworzenia sobie spokojnego i przemyślanego planu na uporządkowanie swojego świata finansów.

Takie możliwości daje aplikacja PeoPay od Banku Pekao S.A. Warto po nią sięgnąć, aby skorzystać z prostych funkcji do zarządzania własnymi środkami, a także szerokiego spektrum dostępnych dodatkowych funkcji. Aplikacja zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do konta osobistego i firmowego, kart i oszczędności z poziomu smartfonu.

Aplikacja na telefon ma szereg skrótów, kafli i widżetów, z którymi bez trudu znajdziesz najważniejsze funkcje. Można w niej obsługiwać karty, lokaty i dokonywać płatności mobilnie o dowolnej porze. Z praktycznym pulpitem jeden rzut oka wystarczy, aby skontrolować wydatki, sprawdzić aktywne bilety komunikacji miejskiej czy opłaty parkingowe. Jak to działa w praktyce?

Prosto, wygodnie i bezpiecznie

Aplikacja PeoPay jest dostępna bezpłatnie zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Po jej uruchomieniu można w prosty sposób aktywować wygodne płatności Google Pay lub Apple Pay. Od tego momentu nie będziesz już potrzebować ani tradycyjnego portfela, ani karty płatniczej. Wystarczy telefon lub zegarek, by zapłacić za dowolne zakupy na mieście, w internecie, czy wypłacić gotówkę z bankomatu. W obu systemach można podpiąć i korzystać z kilku kart, w tym kart kredytowych Mastercard i Visa wydanych przez Bank Pekao.

Oczywiście z pomocą PeoPay można także korzystać z BLIKA. Możesz kodem BLIK płacić w sklepach, robić przelewy na telefon (w tym organizować zrzutki ze znajomymi), wpłacać i wypłacać gotówkę w bankomatach, wypłacać gotówkę w sklepie, doładowywać Apple ID czy opłacić podatek.

Wygoda? Oczywiście. Nie trzeba nawet pamiętać kodu PIN do kart. Kontrola wydatków? Tak. Po każdej płatności otrzymasz powiadomienie o transakcji w telefonie, a także możesz ją sprawdzić w historii rachunku lub karty. Bezpieczeństwo? To jasne. Podczas płatności w sklepach zarówno Google Pay jak i Apple Pay nie udostępniają prawdziwego numeru Twojej karty, więc Twoje dane są bezpieczne.

Zaplanuj, oszczędzaj i kontroluj

Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Ile miesięcznie środków przeznaczasz na opłaty, zakupy czy inne wydatki? Dzięki analizie finansowej w aplikacji PeoPay możesz w prosty sposób przeanalizować swoje finanse i lepiej zaplanować zarządzanie Twoimi pieniędzmi.

Aplikacja PeoPay umożliwia także oszczędzanie – wygodnie i bez wychodzenia z domu. Zarówno aplikacja PeoPay, jak i serwis internetowy Pekao24 umożliwiają otwieranie Skarbonek i wskazanie na nich celów oszczędzania . Do Skarbonki możesz wpłacać dowolne kwoty kiedy tylko chcesz lub ustawić zlecenia stałe (cykliczne przelewy np. co tydzień czy co miesiąc na Skarbonkę) i odkładać regularnie.

Każda Skarbonka ma swój indywidualny numer konta, dzięki czemu łatwo można ją zasilać lub prosić o to bliskich. Oszczędzanie nic nie kosztuje: 0 zł za otwarcie, prowadzenie, przelewy ze Skarbonki na powiązane konto oszczędnościowe. Co więcej, dostęp do swoich pieniędzy masz zawsze: możesz wypłacić część pieniędzy lub rozbić Skarbonkę, kiedy tylko chcesz.

Skarbonka jest powiązana z kontem oszczędnościowym. Możesz założyć do 10 Skarbonek do jednego konta oszczędnościowego. Sam planujesz oszczędzanie: sam ustawiasz czas, w jakim chcesz osiągnąć cel – to motywuje do oszczędzania! Skarbonkę można założyć na okres od 1 miesiąca do 10 lat. Co ważne, w promocji, która trwa do 8.01.2025 r. na pierwszej Skarbonce Twoje pieniądze pracują wg oprocentowania 5 proc. w skali roku do 3 tys. zł przez 3 miesiące od otwarcia. Określasz też kwotę jaką chcesz zaoszczędzić. Możesz nadać swojej Skarbonce własną nazwę i wybrać do niej grafikę lub w aplikacji PeoPay wstawić zdjęcie celu.

Aplikację PeoPay możesz także wygodnie dostosować do swoich preferencji. Personalizacja umożliwia ustawienie awatara oraz tła, które będzie widoczne na ekranie startowym przed zalogowaniem do aplikacji oraz na pulpicie – już po zalogowaniu. Dodatkowo możesz także wybrać, które skróty, widżety i produkty mają być dostępne na pulpicie PeoPay.

Można również włączyć widok salda nawet przed zalogowaniem. Sam możesz zdecydować, czy chcesz widzieć kwotę, czy też ustalony procent swojego salda. Można również wskazać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać. Mogą one dotyczyć bezpieczeństwa, kont, kart czy też przelewów, dyspozycji i wniosków.

To wszystko sprawia, że aplikacja będzie jeszcze bardziej dopasowana do Ciebie, jeszcze bardziej osobista i taka, jak lubisz.

Foto: Mat. Partnera

Zniżki, okazje i mile

Ale to nie wszystko. Aplikacja PeoPay daje także dostęp do szeregu korzyści związanych ze zniżkami na zakupy czy programami partnerskimi.

I tak Mastercard® Bezcenne® Chwile w Banku Pekao S.A. to program lojalnościowy dla klientów indywidualnych, którzy mają karty płatnicze Mastercard® Maestro. W programie zbierasz punkty i wybierasz nagrody, dzięki płatnościom w punktach handlowo-usługowych w Polsce oraz za zakupy internetowe.

Nagradzana jest każda transakcja kartą. Czas spędzony nawet na najdrobniejszych zakupach przybliża Cię do czasu spędzonego na tym, co lubisz robić najbardziej – realizacji indywidualnych pasji.

Wśród partnerów programu są m.in. Carrefour, Empik, Allegro, RTVEuroAGD, Wojas, Duka, Decathlon czy Circle K.

Z kolei Okazje z Żubrem to program, dzięki któremu możesz korzystać z rabatów za zakupy online lub stacjonarne w kilkuset sklepach znanych marek. Program dostępny jest w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24. Zniżki sięgają od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Partnerami Okazji są m.in. Perfumy.pl, Willsoor, Samsung czy Zielona Sowa.

Do 21.05.2025 r. można także dołączyć do Programu Poleceń. Możesz otrzymać 100 zł za polecenie Konta Przekorzystnego, Konta Przekorzystnego dla młodych, Konta Świat Premium, Konta Biznes z Żubrem. Im więcej polecamy, tym więcej zyskujemy. Łącznie możemy otrzymać do 1500 zł.

Z Kartą Kredytową z Żubrem RRSO 18,92% możesz zyskać jeszcze więcej korzyści. Przy okazji codziennych płatności kartą możesz jednocześnie zbierać punkty we wspomnianym programie Mastercard® Bezcenne® Chwile oraz mile w programie Miles & More. Zebrane punkty i mile można wymienić na nagrody np. bilety do kina, vouchery zakupowe i nagrody rzeczowe w programie Bezcenne Chwile czy bilety lotnicze w programie Miles & More.

W aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24 możesz korzystać z pełnej obsługi karty oraz zapisać się do wyżej wymienionych programów.

Wykorzystuj możliwości

Korzystanie ze wszystkich funkcji PeoPay daje możliwość oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale i czasu – który można przeznaczyć np. na naukę czegoś nowego albo na dobry film.

Otóż w PeoPay można też korzystać z otwartej bankowości. Co to jest?

Jeżeli masz konta w innych bankach, a nie chcesz za każdym razem logować się do oddzielnej aplikacji lub serwisu, wystarczy wybrać jedną, ulubioną bankowość elektroniczną – np. Pekao24 – i dodać do niej pozostałe swoje konta. Dzięki temu w jednym miejscu masz dostęp do swoich rachunków płatniczych prowadzonych przez Bank Pekao i niektóre inne banki krajowe.

Oczywiście priorytetem jest tu bezpieczeństwo. Zawsze masz kontrolę nad danymi o kontach z innych banków. To Ty decydujesz o dostępie do Twojego rachunku i zakresie korzystania z Twoich danych. Dodawanie rachunków z innych banków jest bezpłatne, bezpieczne i zgodne ze standardami PSD2.

Dzięki temu, że masz konto w Banku Pekao nie musisz także wychodzić z domu, żeby załatwić wybrane sprawy urzędowe. Klienci banku mogą bowiem korzystać z e-urzędu! Jest szczególnie pomocne dla osób, które nie mają czasu lub możliwości załatwić spraw osobiście.

Dzięki bankowości elektronicznej Banku Pekao można także składać dyspozycje i uzyskiwać zaświadczenia bez konieczności wizyt w oddziałach banku. Można w ten sposób wydać dyspozycje do karty debetowej czy kredytowej, kredytu mieszkaniowego, pożyczki ekspresowej czy dyspozycje do pożyczki w koncie/limitu w saldzie debetowym. Jak również uzyskać zaświadczenia do różnych kredytów czy pożyczek.

A wszystkie te działania odbywają się w bezpiecznym środowisku, gdzie możemy dbać o swoje środki i wykorzystywać opcje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak np. logowanie dwuskładnikowe, wizytówki pracowników banku czy też mobilna autoryzacja. Pozwala to uchronić się przed oszustami dzwoniącymi i podszywającymi się pod bank.

Tak więc dzięki aplikacji PeoPay w swoim telefonie będziesz mieć bank zawsze przy sobie. Klienci Pekao zainstalowali już ponad 4 mln aplikacji PeoPay na swoich telefonach. Korzystają z konta i usług bankowych bez wizyty w oddziale. Może to zrobić każdy – prosto i wygodnie!

„Nowy finansowy ja” w Nowym Roku to realne i łatwe w realizacji postanowienie noworoczne. Pierwszy i jedyny krok, który trzeba zrobić, to dołączenie do grona klientów Banku Pekao S.A. (o ile jeszcze wśród nich nie jesteśmy) oraz aktywacja aplikacji PeoPay. A potem może się okazać, że świat finansów stał się prosty jak nigdy dotąd.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 18,92% przy założeniach: przyznany limit kredytowy 7 400 zł, wypłacony jednorazowo w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 17,75% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 8 081,19 zł, całkowity koszt 681,19 zł obejmuje: odsetki 681,19 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 22.10.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej.

Szczegółowe warunki programu „Zbieram mile z Kartą Kredytową z Żubrem”, w tym transakcje niepodlagające naliczeniu mil, określa regulamin. Program realizujemy we współpracy z Miles & More GmbH oraz Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A