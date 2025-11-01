Aktualizacja: 01.11.2025 12:23 Publikacja: 01.11.2025 11:26
Operator systemu płatności mobilnych BLIK poinformował w sobotę rano na portalu X o problemach technicznych z działaniem. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – poinformowano. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.
Według serwisu Downdetector, 1 listopada tuż po 8-mej doszło do awarii BLIKA i dotknęła ona klientów wielu banków. Użytkownicy zgłaszali brak możliwości wygenerowania kodu oraz wykonania przelewu. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.
Do sprawy odniósł się minister cyfryzacji, który poinformował we wpisie na X, że „od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową”. „Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności. Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większości przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków” – zapewnił Gawkowski.
Przed południem operator BLIK potwierdził na platformie X, że system zmagał się z zewnętrznym atakiem typu DDoS, który zakłócał płynność transakcji. Jak wyjaśniono, sytuacja została opanowana – infrastruktura jest zabezpieczona, a systemy są pod stałym monitoringiem. Od godziny 10:33 transakcje BLIK powinny być realizowane bez zakłóceń. W osobnym komunikacie operator podziękował klientom za cierpliwość i przeprosił za niedogodności.
Zgodnie z danymi Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych, w pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali łącznie blisko 1,4 miliarda transakcji.
BLIK to uruchomiony w 2015 roku system płatności, dzięki któremu użytkownicy smartfonów mogą płacić bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać i wpłacać gotówkę w bankomatach, a także wykonywać przelewy na numer telefonu, korzystając z wygenerowanego kodu cyfrowego.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
