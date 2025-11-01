Operator systemu płatności mobilnych BLIK poinformował w sobotę rano na portalu X o problemach technicznych z działaniem. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – poinformowano. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

Według serwisu Downdetector, 1 listopada tuż po 8-mej doszło do awarii BLIKA i dotknęła ona klientów wielu banków. Użytkownicy zgłaszali brak możliwości wygenerowania kodu oraz wykonania przelewu. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

Do sprawy odniósł się minister cyfryzacji, który poinformował we wpisie na X, że „od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową”. „Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności. Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większości przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków” – zapewnił Gawkowski.