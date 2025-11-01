Reklama

Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim

Klienci wielu banków w Polsce nie mogli dziś korzystać z płatności systemem BLIK. O kłopotach poinformował w sobotę rano operator. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski alarmował, że doszło do "zewnętrznego ataku". Przed południem przywrócono pełną sprawność usługi, a funkcje BLIKA działają już bez zakłóceń.

Aktualizacja: 01.11.2025 12:23 Publikacja: 01.11.2025 11:26

Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim

Foto: Adobe Stock

gwol

Operator systemu płatności mobilnych BLIK poinformował w sobotę rano na portalu X o problemach technicznych z działaniem. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – poinformowano.  Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

Według serwisu Downdetector, 1 listopada tuż po 8-mej doszło do awarii BLIKA i dotknęła ona klientów wielu banków. Użytkownicy zgłaszali brak możliwości wygenerowania kodu oraz wykonania przelewu. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

Czytaj więcej

Płatność telefonem
Finanse
Wojna o mobilne płatności. Samsung rzuca wyzwanie Blikowi

Do sprawy odniósł się minister cyfryzacji, który poinformował we wpisie na X, że „od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową”. „Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności. Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większości przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków” – zapewnił Gawkowski.

Reklama
Reklama

Przed południem operator BLIK potwierdził na platformie X, że system zmagał się z zewnętrznym atakiem typu DDoS, który zakłócał płynność transakcji. Jak wyjaśniono, sytuacja została opanowana – infrastruktura jest zabezpieczona, a systemy są pod stałym monitoringiem. Od godziny 10:33 transakcje BLIK powinny być realizowane bez zakłóceń. W osobnym komunikacie operator podziękował klientom za cierpliwość i przeprosił za niedogodności.

Zgodnie z danymi Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych, w pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali łącznie blisko 1,4 miliarda transakcji.

BLIK to uruchomiony w 2015 roku system płatności, dzięki któremu użytkownicy smartfonów mogą płacić bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać i wpłacać gotówkę w bankomatach, a także wykonywać przelewy na numer telefonu, korzystając z wygenerowanego kodu cyfrowego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Blik Awarie

Operator systemu płatności mobilnych BLIK poinformował w sobotę rano na portalu X o problemach technicznych z działaniem. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – poinformowano.  Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

Według serwisu Downdetector, 1 listopada tuż po 8-mej doszło do awarii BLIKA i dotknęła ona klientów wielu banków. Użytkownicy zgłaszali brak możliwości wygenerowania kodu oraz wykonania przelewu. Klienci zgłaszali trudności zarówno z płatnościami w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet 8 proc. w skali roku
Konta Bankowe
Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet 8 proc. w skali roku
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Banki kuszą promocjami na lokaty
Konta Bankowe
Banki kuszą promocjami na lokaty
Warto pamiętać o aktualizacji danych w banku. Jeśli ktoś nie może osobiście stawić się w oddziale, k
Konta Bankowe
Dane w banku muszą być aktualne
Jeśli klient zapomni lub zgubi hasło do aplikacji bankowej, bank oferuje procedury pozwalające odzys
Konta Bankowe
Nawet za granicą odblokujesz konto
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
E-zakupy w bankowej aplikacji. Pomysł mBanku to rewolucja?
Konta Bankowe
E-zakupy w bankowej aplikacji. Pomysł mBanku to rewolucja?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie