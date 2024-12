Po pilotażu i wersji testowej mBank uruchamia nową usługę „mOkazje zakupy”, czyli zakupy poprzez aplikację bankową. Będą mogli z niej korzystać wszyscy pełnoletni, mobilni klienci mBanku, czyli ok. 3,8 mln osób. Do wyboru będą oni mieli ponad półtora miliona produktów na platformie Morele.net.

Reklama

Bank i e-zakupy w jednaj aplikacji. Nowy projekt mBanku

- Nasze strategiczne myślenie o rozwoju aplikacji skupia się na ułatwianiu życia klientom – mówi Krzysztof Bratos, wiceprezes zarządu mBanku ds. bankowości detalicznej. – Dlatego uważnie przyglądamy się temu, co robią nasi klienci. Okazuje się, że zakupy w internecie to ich domena. W 2024 roku wydadzą w tym kanale około 32 mld zł. Oznacza to, że blisko co 4. złotówka, która pojawiła się na rynku e-commerce, pochodzić będzie z konta klienta mBanku – podkreśla wiceprezes.

Dlatego też mBank postanowił ułatwić życie swoim klientom proponując im możliwość kupowania bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Z punktu widzenia klienta ma to być wygodne rozwiązanie pozwalające robić coraz więcej rzeczy w środowisku, które dobrze zna i odwiedza codziennie (statystyczny klient loguje się do aplikacji mBanku 35 razy w miesiącu).

Jakie korzyści daje nowa usługa mBanku

- Natomiast z punktu widzenia banku rozwój oferty usług dodatkowych to sposób na to, aby zwiększyć aktywność i lojalność klientów. Projekt jest też spełnieniem jednego ze strategicznych założeń, czyli rozwoju w obszarze e-commerce – wyjaśnia Krzysztof Bratos.