BLIK łączy siły z Revolutem. Ten sojusz odczują miliony klientów

Do kogo należą BLIK i Revolut?

Revolut i BLIK są klasycznymi fintechami, a więc przedsiębiorstwami z branży finansowej, wykorzystującymi innowacyjne rozwiązania. Pierwsza ze spółek, założona niemal dekadę temu (europejską licencję bankową zdobyła w 2018 r.), to gracz paneuropejski, zarejestrowany na Litwie i W. Brytanii. Firmę stworzyli Ukrainiec Wład Jacenko oraz urodzony w Rosji Nikolay Storonsky (w 2022 r., na znak sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie, zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa). Ten drugi, jak informował Bloomberg, to syn dyrektora jednej ze spółek Gazpromu. Wcześniej Stronsky był maklerem handlującym instrumentami pochodnymi w Credit Suisse i Lehman Brothers. Z kolei Jacenko to inżynier oprogramowania, który urodził się w ukraińskiej rodzinie w Niemczech Wschodnich. Ich firma jest dziś jednym z największych w Europie fintechów (jej przychody wyniosły w 2023 r. ok. 1,8 mld funtów, a zysk przed opodatkowaniem sięgnął 438 mln funtów).

BLIK działa od 2015 r., a jego inicjatorem był Zbigniew Jagiełło, ówczesny prezes PKO. Dziś, obok szybkich przelewów, to najczęściej wybierana metoda płatności online. Tylko w I kw. 2024 r. dokonano ponad pół miliarda transakcji BLIK-iem (ich liczba rok do roku wzrosła o blisko 40 proc.). W systemie zarejestrowanych jest już ok. 30 mln aplikacji mobilnych. – BLIK stał się integralną częścią życia wielu Polaków, upraszczając ich codzienność i sprawiając, że rozliczenia przebiegają sprawnie i intuicyjnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach – od momentu wprowadzenia systemu za jego pośrednictwem przeprowadzono (do końca 2023 r. – red.) ponad 4,5 mld transakcji, z czego blisko 40 proc. przypadło na ubiegły rok – zauważa Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP.

Natomiast w zaledwie sześć miesięcy br. użytkownicy systemu zrealizowali za jego pomocą przeszło 1,1 mld operacji (o 40 proc. więcej niż rok wcześniej).