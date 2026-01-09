Protesty w Iranie wybuchły 28 grudnia i od tego czasu rozprzestrzeniły się na wiele miast. Bezpośrednim impulsem był spadek wartości riala do rekordowo niskiego poziomu. Ponadto „ludność doświadcza ogromnych – już nie do zniesienia – trudności z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i kryzysów w dostawach wody, prądu i gazu” – zauważa rosyjski orientalista Michaił Krutichin cytowany przez „The Moscow Times”.

Chociaż masowe protesty z powodu pogarszających się warunków życia miały już miejsce w Iranie kilkakrotnie, to reżim jest obecnie osłabiony po porażce w 12-dniowej wojnie z Izraelem w czerwcu, dodaje Krutichin. W tym kontekście pojawiły się doniesienia o przygotowaniach do ucieczki najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego do Moskwy wraz ze złotem zgromadzonym w państwowym skarbcu w Teheranie.

Co wie Londyn o złocie Iranu?

Kilka dni temu „The Times”, powołując się na źródła wywiadowcze, poinformował, że Ali Chamenei opracował plan ewakuacji na wypadek, gdyby władzom nie udało się stłumić masowych protestów. Oczekuje się, że wraz z nim ucieknie około 20 osób z jego najbliższego otoczenia, w tym współpracownicy i członkowie rodziny. Były izraelski oficer wywiadu Beni Sabti powiedział gazecie, że Chamenei planuje ucieczkę do Moskwy.

W czwartek brytyjski poseł Tom Tugendhat poinformował o lądowaniu rosyjskich samolotów transportowych w Teheranie i wywożeniu z kraju dużych ilości złota. „Widzimy lądowanie rosyjskich samolotów transportowych w Teheranie, prawdopodobnie przywożących broń i amunicję, a także słyszymy doniesienia o wywozie dużych ilości złota z Iranu” – cytuje go brytyjska opozycyjna gazeta Iran International.

Czytaj więcej Polityka Irańczycy manifestują, Trump grozi interwencją Po rozprawie z Nicolasem Maduro prezydent Trump zaczął straszyć przywódców z Teheranu, kolejnego...

Tugendhat zwrócił się do rządu Wielkiej Brytanii o komentarz do tych informacji, które, jak powiedział, mogą wskazywać na przygotowania irańskiego reżimu „do życia po upadku”. Minister spraw zagranicznych Hamish Falconer, odpowiedzialny za Bliski Wschód i Afrykę Północną, oświadczył, że „nie jest gotowy do udzielania szczegółowych informacji” w tej sprawie.