Po rosyjskiej stronie granicy złoto staje się kluczowym surowcem eksportowym do Chin, w miarę jak spadają dochody rosyjskiego reżimu z surowców energetycznych. Według szacunków firmy konsultingowej TeDo, produkcja złota w Rosji w I połowie 2025 r. zwiększyła się o 5,5 proc. r/r osiągając 160 t. Analitycy uważają, że do końca roku wartość ta osiągnęła 345 t. W 2024 r. produkcja wynosiła około 330 t. Dla porównania, w 2022 r., roku napaści Putina na Ukrainę, rosyjskie złote spółki, łącznie z największą – Polyus Gold oligarchy Sulejmana Kerimowa, objętego sankcjami Zachodu, wydobyły 320 t złota.

Złoto Rosji potrzebuje inwestycji

Zmieniły się również główne kierunki eksportu: podczas gdy przed 2022 r. ponad 80 proc. rosyjskiego złota trafiało do Wielkiej Brytanii, obecnie głównymi nabywcami są Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Armenia. Sankcje za agresję Putina na Ukrainę spowodowały, że całkowity eksport złota z Rosji zmniejszył się w czasie wojny o 40 proc. – z 261 ton w 2022 r. do 158 t w 2024 r.

Według Wasilija Daniłowa, głównego analityka w Veles Capital, rekordowe ceny globalne sprawiają, że wydobycie z niemal każdego złoża jest opłacalne. Analityk BCS World of Investments, Witalij Manczos, dodał, że przy średnim koszcie produkcji wynoszącym około 1600 dol. za uncję, obecne rekordowe ceny zapewniają spółkom górnictwa złota wysoką rentowność i pozwalają im inwestować w rozwój.

A w Rosji do wydobycia złota potrzebne są naprawdę duże pieniądze, bo kruszec zalega na terenach trudno dostępnych, jak Natałka – największe złoże w Rosji, uruchomione w 2018 r. przez Polyus Gold. Leży ono ok. 300 km od Magadanu w dolinie rzeki Omczag. Okolica to lodowata, górzysta pustynia. Wieczna zmarzlina sięga 300 m w głąb ziemi. Złotodajna ruda ciągnie się na długości 4,5 km, a pokłady są grube na 200 m. Złoże zawiera około 964 t złota. Drugie tyle może kryć się w niezbadanej jeszcze części. Dla porównania, 70 krajów świata produkuje około 3100 t złota rocznie.

Natałka – złoto zatopione w zmarzlinie

Wydobycie z Natałki jest jednym z najnowocześniejszych, ale i najdroższych na świecie. W odróżnieniu od kopalń Afryki czy Ameryki, gdzie złoto wydobywane jest z rudy zalegającej 2-3 km pod powierzchnią, Natałka to kopalnia odkrywkowa. Na zdjęciach widać górę w kształcie tortu, na której wszystkie prace wykonują maszyny. Wydobyta ruda o zawartości 1,7 g złota na tonę jest transportowana wielkimi Kamazami do młynów, które ją kruszą. Młyn kulkowy z Natałki jest największym tego typu urządzeniem na świecie. Dziennie może przemielić do 15 tys. ton złotonośnej rudy. Potem następuje wzbogacanie, płukanie i odlewanie. Uzyskane sztabki zawierają 75 proc. złota i 23 proc. srebra.

I o ile wydobycie złota w Chinach, które są liderem sektora, szybko spada – z 455 t w 2016 r. do 380 t w 2024 (według World Gołd Council), to w Rosji, drugim producencie złota na świecie, rośnie – z 250 t dekadę temu wzrosło do 330 t w 2024 r.