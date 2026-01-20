Rekordowa wyprzedaż złota i walut w Rosji

Aktualizacja: 20.01.2026 20:10 Publikacja: 20.01.2026 19:19
W latach 2022–2025 ilość złota w bilansie Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND) Rosji zmniejszyła się o 71 proc., wynika z danych rosyjskiego ministerstwa finansów, które przytacza „The Moscow Times”. Na 1 stycznia fundusz posiadał 160,2 tony złota na rachunkach w Banku Rosji, w porównaniu z 554,9 tony w maju 2022 roku.
W 2023 roku rezerwy złota FND zmniejszyły się o 196 ton, czyli o 35 proc.; w 2024 roku ponownie się podwoiły, czyli o 171 ton dzięki zakupom Banku Rosji; a do końca ubiegłego roku zmniejszyły się o 19 ton spieniężonych, by zasilić budżet federalny, sfinansować wojnę, wspomóc banki państwowe.
Ministerstwo finansów sprzedawało złoto z FND niemal co miesiąc: 8,2 tony w styczniu, 4,4 tony w lutym, 6,4 tony w marcu i 29 ton w okresie kwiecień–maj. W czerwcu do funduszu dodano 72,4 tony złota zakupionego w 2024 roku Jednak ponad połowa tych rezerw została natychmiast sprzedana: 32,8 tony w lipcu, kolejne 6 ton w okresie sierpień–wrzesień i 12,8 tony w grudniu.
Łączna wartość płynnych aktywów Funduszu, w skład którego oprócz złota wchodzą juany chińskie, wynosiła na początku stycznia 2026 r. ponad 4,1 biliona rubli. W ubiegłym roku rezerwy rządu rosyjskiego spadły o prawie 60 proc., czyli o 5,6 bln rubli, w porównaniu z poziomami sprzed wojny.
To efekt utraconej ponad jednej czwartej dochodów z ropy i gazu – głównych źródeł finansowania agresji. Na przełomie 2025/2026 średnia cena rosyjskiej ropy spadła do 39 dolarów zamiast zapisanych w budżecie 59 dolarów To zmusiło Kreml do ponownego sięgnięcia po zapasy zgromadzone w FND.
Od 16 stycznia do 5 lutego 2026 r., aby zrekompensować utracone dochody z ropy naftowej i gazu, ministerstwo finansów zaplanowało sprzedaż walut obcych i złota z FND o wartości 12,8 mld rubli (590 mln zł). Dziennie. To rekord w tego typu operacjach. Według analityków banku VTB, jeśli ceny ropy i kurs rubla utrzymają się na obecnym poziomie, do końca roku z FND wyparuje 60 proc. pozostałych środków.
W ubiegłym roku dochody budżetu z ropy naftowej i gazu spadły o jedną czwartą, osiągając najniższy poziom od czasu pandemii, a deficyt osiągnął nowy rekord, pięciokrotnie przekraczając plan fiskalny i osiągając 5,7 bln rubli (260 mld zł). W budżecie na 2026 rok rząd zaplanował redukcję deficytu do 3,8 biliona rubli poprzez podniesienie podatku VAT i podatków dla małych firm, ale przy obecnych cenach ropy ten plan ma małe szanse powodzenia: Gazprombank przewiduje, że pozostały deficyt budżetowy wyniesie prawdopodobnie około 5-5,5 biliona rubli.
– Jeśli ceny ropy będą nadal spadać, a dyskonto między ropą Urals a Brent będzie się nadal powiększać, władze prawdopodobnie będą nadal podnosiły podatki dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – zauważa Natalia Milczakowa, główna analityczka w Freedom Finance.
