W latach 2022–2025 ilość złota w bilansie Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND) Rosji zmniejszyła się o 71 proc., wynika z danych rosyjskiego ministerstwa finansów, które przytacza „The Moscow Times”. Na 1 stycznia fundusz posiadał 160,2 tony złota na rachunkach w Banku Rosji, w porównaniu z 554,9 tony w maju 2022 roku.

Utracone dochody z ropy, kopią dziurę w budżecie Rosji

W 2023 roku rezerwy złota FND zmniejszyły się o 196 ton, czyli o 35 proc.; w 2024 roku ponownie się podwoiły, czyli o 171 ton dzięki zakupom Banku Rosji; a do końca ubiegłego roku zmniejszyły się o 19 ton spieniężonych, by zasilić budżet federalny, sfinansować wojnę, wspomóc banki państwowe.

Ministerstwo finansów sprzedawało złoto z FND niemal co miesiąc: 8,2 tony w styczniu, 4,4 tony w lutym, 6,4 tony w marcu i 29 ton w okresie kwiecień–maj. W czerwcu do funduszu dodano 72,4 tony złota zakupionego w 2024 roku Jednak ponad połowa tych rezerw została natychmiast sprzedana: 32,8 tony w lipcu, kolejne 6 ton w okresie sierpień–wrzesień i 12,8 tony w grudniu.

Łączna wartość płynnych aktywów Funduszu, w skład którego oprócz złota wchodzą juany chińskie, wynosiła na początku stycznia 2026 r. ponad 4,1 biliona rubli. W ubiegłym roku rezerwy rządu rosyjskiego spadły o prawie 60 proc., czyli o 5,6 bln rubli, w porównaniu z poziomami sprzed wojny.