Bitcoin stracił maksymalnie 3,8 proc., spadając do 63 038 dolarów, podczas gdy ether, drugi co do wielkości token, zniżkował o 4,5 proc., do 1 835 dolarów. Według danych CoinGecko, w bezpośredniej reakcji na tę informację z rynku aktywów cyfrowych wyparowało około 128 mld dolarów kapitalizacji.

W przypadku bitcoina straty te pogłębiają trwającą od miesięcy wyprzedaż na rynku kryptowalut, która rozpoczęła się wkrótce po tym, jak w październiku bitcoin osiągnął szczyt powyżej 126 000 dolarów.

Eksplozje w Teheranie i stan wyjątkowy w Izraelu

Jak podała irańska agencja Fars, w centralnym Teheranie słychać było trzy silne eksplozje; dodano, że kilka pocisków prawdopodobnie uderzyło w stolicę. Irańska telewizja państwowa poinformowała o gęstym dymie unoszącym się nad częściami miasta. Associated Press podała, że jedno z uderzeń miało miejsce w pobliżu biura najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego.

Izraelski minister obrony Israel Katz ogłosił stan wyjątkowy, informując o ataku i powiedział, że kraj spodziewa się ataków z użyciem dronów oraz pocisków rakietowych.