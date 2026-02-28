Atak Izraela na Iran wywołuje panikę na rynku krypto. 128 mld dolarów wyparowało
Bitcoin stracił maksymalnie 3,8 proc., spadając do 63 038 dolarów, podczas gdy ether, drugi co do wielkości token, zniżkował o 4,5 proc., do 1 835 dolarów. Według danych CoinGecko, w bezpośredniej reakcji na tę informację z rynku aktywów cyfrowych wyparowało około 128 mld dolarów kapitalizacji.
W przypadku bitcoina straty te pogłębiają trwającą od miesięcy wyprzedaż na rynku kryptowalut, która rozpoczęła się wkrótce po tym, jak w październiku bitcoin osiągnął szczyt powyżej 126 000 dolarów.
Jak podała irańska agencja Fars, w centralnym Teheranie słychać było trzy silne eksplozje; dodano, że kilka pocisków prawdopodobnie uderzyło w stolicę. Irańska telewizja państwowa poinformowała o gęstym dymie unoszącym się nad częściami miasta. Associated Press podała, że jedno z uderzeń miało miejsce w pobliżu biura najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego.
Izraelski minister obrony Israel Katz ogłosił stan wyjątkowy, informując o ataku i powiedział, że kraj spodziewa się ataków z użyciem dronów oraz pocisków rakietowych.
Według irańskich mediów eksplozje słychać też w innych miastach poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie. Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.
Inwestorzy wciąż widzą potencjał do zwyżek wirutalnych walut w nadchodzących miesiącach.
