Dlaczego bitcoin przestał grzeszyć? Październik zwykle mu sprzyjał

Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie: Przestrzegam, to dopiero początek

Chcę dzisiaj dodać wam odwagi i otuchy, i przestrzec, że jesteśmy dopiero na początku drogi - mówił premier Donald Tusk do zebranych na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. - To dobry moment, by porównać osiem miesięcy naszych rządów z ośmioma latami rządów naszych poprzedników - mówił.