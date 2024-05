Kryptowaluty: z ponad 2 bilionów dolarów nagle 149 miliardów

Dotąd szacowano, że miesięczne obroty tymi kryptowalutami sięgają bilionów dolarów, a teraz okazały się one dramatycznie mniejsze.

Nowy mechanizm pomiaru

Nowy mechanizm pomiaru opracowany przez firmę Visa Inc. oraz Alium Labs wskazuje, że stablecoiny, bo o nich mowa, nie są tak popularnym środkiem płatniczym jak sądzono do tej pory. Nowy pomiar odsiewa transakcje inicjowane przez boty i dużych traderów, co pokazuje skrajnie odmienny obraz niż ten lansowany do tej pory.

Okazuje się, że z transakcji o wartości 2 bilionów dolarów zarejestrowanych w kwietniu na zwykłych użytkowników przypada tylko 149 miliardów dolarów.

Do tej pory zwolennicy stablecoinów, twierdzili, że te tokeny powiązane z innymi aktywami, jak np. z amerykańskim dolarem, zrewolucjonizują branżę płatniczą obracającą 150 bilionami dolarów.