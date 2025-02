Memowa kryptowaluta, znana jako $Trump, została wprowadzona na rynek przez prezydenta USA 17 stycznia i szybko zaczęła drożeć, osiągając szczyt ponad 14,5 miliarda dolarów całkowitej wartości rynkowej 19 stycznia, dzień przed jego inauguracją.

Kto zarobił na kryptowalucie Donalda Trumpa?

Od tego czasu jej wartość spadła o dwie trzecie. Trzy firmy zajmujące się danymi kryptowalutowymi, w tym Merkle Science i Chainalysis, przeanalizowały blockchain, publicznie dostępny rejestr, który pokazuje wszystkie transakcje z udziałem $Trump, dla Reutera. Oszacowały, że token $Trump wygenerował od 86 mln do 100 mln dolarów opłat transakcyjnych do 30 stycznia. Szacunki te znacznie przekraczają to, co zostało wcześniej zgłoszone.

Czytaj więcej Finanse Trump uruchamia kryptowalutę i już zarabia Prezydent elekt Donald Trump w piątek uruchomił kryptowalutę, której wartość eksplodowała z dnia na dzień, zwiększając jego majątek, przynajmniej na papierze, o dziesiątki miliardów dolarów na chwilę przed zaprzysiężeniem.

Jednym z podmiotów stojących za kryptowalutą jest firma należąca do Trumpa, zwana CIC Digital. Oficjalna strona internetowa $Trump mówi, że CIC Digital „otrzyma przychody z handlu pochodzące z działalności handlowej” waluty memowej. Reuters nie był w stanie ustalić, jaka część opłat do tej pory, jeśli w ogóle, przypadała osobiście Donaldowi Trumpowi ani jaka jest własność innych podmiotów stojących za prezydencką kryptowalutą.

Twórcy monety memowej otrzymują część opłat transakcyjnych od Meteora, mało znanej giełdy kryptowalut, na której po raz pierwszy sprzedano monety $Trump, jak wykazały analizy blockchain. Według Chainalysis, co najmniej pięćdziesięciu największych inwestorów w monetę osiągnęło zyski przekraczające 10 mln dolarów każdy na monecie $Trump. Jednocześnie około 200 000 portfeli kryptowalutowych, większość z niewielkimi udziałami, straciło pieniądze na $Trump na giełdzie.