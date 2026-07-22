Szósty miesiąc z rzędu bank centralny Rosji wyprzedaje złoto ze swoich rezerw, aby pokryć deficyt budżetu federalnego, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy osiągnął prawie 6 bln rubli (290 mld zł). W czerwcu rezerwy złota Banku Rosji, dotąd piąte co do wielkości na świecie, zmniejszyły się o kolejne 0,3 miliona uncji trojańskich, czyli 9,33 tony, a od początku roku straciły 1,4 miliona uncji, czyli 43,5 tony, według danych regulatora.

Reklama Reklama

2283 tony złota w skarbcu Rosji

Wyprzedaż była rekordowa, co najmniej od ćwierćwiecza – całego okresu objętego statystykami Światowej Rady Złota. Według Rady bank centralny Rosji przeprowadził dotychczas podobnie dużą sprzedaż metali szlachetnych tylko raz – w 2002 r. Wówczas, w ciągu sześciu miesięcy rosyjskie rezerwy złota zmniejszyły się o 36,1 tony.

Nawet w czasie pandemii, kiedy władze wielu krajów sprzedawały złoto i rezerwy walutowe, aby wesprzeć rubla i budżet, Bank Rosji spieniężył sześć razy mniej złota – 7,6 tony – od lipca 2020 r. do kwietnia 2021 r. Na dzień 1 lipca 2026 r. rezerwy złota Rosji zmniejszyły się do 2283 ton (73,4 miliona uncji), najniższego poziomu od lutego 2020 r.

Ocenia się, że Bank Rosji mógł otrzymać ze sprzedaży złota około 5,6 mld dol.. Pieniądze te przeznaczono na zrównoważenie budżetu, powiedział agencji Reuters analityk Freedom Global, Władimir Czernow: od zeszłej jesieni regulator przeprowadza transakcje metalami szlachetnymi na rynku krajowym.

„Kiedy dochody z ropy naftowej i gazu spadają poniżej poziomu określonego w przepisach budżetowych lub gdy środki Funduszu Narodowego Dobrobytu (z niego Kreml finansuje swoją wojnę – red.) są wykorzystywane na inwestycje krajowe, Bank Rosji przeprowadza transakcje przeciwstawne z płynnymi aktywami rezerwowymi” – wyjaśnił Czernow.

Złoto nadaje się do takich operacji, ponieważ jest przechowywane w Rosji, pozostaje dostępne dla regulatora i w ostatnich latach znacznie zyskało na wartości – podkreśla analityk. „Do tego możliwość wykorzystania wielu aktywów walutowych jest ograniczona po ich zamrożeniu za granicą”.

Kto kupił złoto Rosji?

Bank centralny zaczął sprzedawać złoto, ponieważ nie chce zużywać wszystkich pozostałych rezerw juanów, napisali wcześniej ekonomiści Aleksandra Prokopenko i Aleksander Kolyandr. Juan jest ostatnią walutą dostępną dla banku centralnego do operacji rynkowych i wpływania na kurs rubla, a ile pozostało w rezerwach złota i walut obcych, nie jest znane.

Czytaj więcej Gospodarka Kolejna tajemnicza śmierć menedżera wysokiego szczebla w Rosji Ciało dyrektora terminalu dla VIP-ów na największym lotnisku Rosji zostało znalezione na balkonie jego mieszkania. Aleksiej Korszenko dołączył do g...

Bank centralny utajnił statystyki dotyczące struktury swoich rezerw po tym, jak został dotknięty sankcjami, a 300 mld dol. jego aktywów na Zachodzie zostało zamrożonych. Według najnowszych dostępnych danych, Bank Rosji posiadał około 100 mld dol. w juanach chińskich, ale kwota ta mogła się od tego czasu zmniejszyć.

Kto kupił złoto Rosji? Przypomnijmy, że takie operacje z Bankiem Rosji są objęte sankcjami USA. Według Czernowa większość złota została prawdopodobnie sprzedana rosyjskim bankom za pośrednictwem giełdy i rynku pozagiełdowego. Dane z Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych potwierdzają, że wielkość transakcji na złocie na platformie gwałtownie wzrosła w tym roku. Tylko w marcu osiągnęła ona 42,6 tony, z czego 14 ton stanowiły transakcje z dostawą metalu.