Reuters pisze, że zdaniem analityków mogło dojść do największej kradzieży kryptowalut w historii.

Reklama Reklama

Binance poinformowała, że wspólnie z partnerami podjęła działania w celu zamrożenia aktywów objętych atakiem. Dotychczas zlokalizowano aktywa o wartości około 3 mld dolarów.

Po pojawieniu się doniesień o ataku hakerskim ceny kryptowalut zaczęły spadać. Kurs Bitcoina był najniższy od sześciu tygodni – wartość tej kryptowaluty spadła o 3 proc., do 76 469,82 dolarów. Ether staniał o ponad 3 proc. do poziomu 2 185,83 dolarów – podaje Reuters.

Eric Jardine, szef działu badań w Chainalysis komentując doniesienia dla agencji Reutera stwierdził, że na razie trudno wskazać okoliczności ataku hakerskiego na Binance. - Śledztwo trwa (...). Według stanu na godz. 20.30 w czwartek czasu wschodniego USA (1.30 w piątek w Polsce) potwierdziliśmy kradzież co najmniej 5,912 mld dolarów. (...) Binance potwierdziła również zamrożenie około 3 mld dolarów. Przejrzystość blockchaina i koordynacja działań w branży pomagają utrudniać transfery skradzionych środków – powiedział.

Więcej informacji wkrótce