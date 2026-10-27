Związek Polskiego Leasingu pokazał wyniki branży leasingowej na koniec trzeciego kwartału 2026 r.

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Nowe dane z rynku: Leasing w Polsce rośnie o niemal 9 procent rok do roku

W tym czasie firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorstw o wartości 92,9 mld zł. To o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost rynku leasingu i pożyczki leasingowej o 8,8 proc. W samym trzecim kwartale wartość sfinansowanych aktywów wyniosła 31 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Dynamika rynku pozostała zbliżona do poziomu z pierwszego półrocza, kiedy wzrost wyniósł 8,9 proc. Największy udział w rynku miały pojazdy, które odpowiadały za ponad trzy czwarte jego wartości. Znacznie wolniej rosła wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń, choć poszczególne segmenty tego rynku rozwijały się w różnym tempie.

– Po słabszym początku roku rynek leasingu wyraźnie przyspieszył w marcu, a w kolejnych miesiącach utrzymywał wzrost. To dobry wynik, ale za stabilną dynamiką całego rynku kryją się duże różnice między poszczególnymi branżami. Wyraźnie szybciej rośnie segment pojazdów ciężkich, podczas gdy w przypadku maszyn i urządzeń aktywność inwestycyjna pozostaje ograniczona – oceniła Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu. – W kolejnych miesiącach przedsiębiorcom powinny sprzyjać silny popyt konsumpcyjny, uruchamianie inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz stopniowa poprawa sytuacji w polskim eksporcie. To ważne czynniki dla dalszego rozwoju rynku leasingu – dodała.

Pojazdy najczęściej finansowane przez firmy leasingowe. Zwłaszcza ciężarówki

Największą kategorią aktywów finansowanych przez firmy leasingowe pozostają pojazdy. W ciągu trzech kwartałów tego roku ich wartość wyniosła 69,7 mld zł, o 11,4 proc. więcej niż przed rokiem. Na pojazdy przypada aż 75,1 proc. naszego rynku leasingowego.

Najwyższą dynamikę w tej grupie utrzymały pojazdy ciężkie. Tu wzrost wartości sięgnął 21,8 proc. i 17,3 mld zł. Na wynik tego segmentu złożył się wzrost wartości sfinansowanych ciągników siodłowych o 26,3 proc., do 8,3 mld zł, samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony o 23,5 proc., do 4 mld zł, autobusów o 18,8 proc., do 1,6 mld zł oraz naczep i przyczep o 11,3 proc., do 3,4 mld zł.

Dane za sam trzeci kwartał wskazują jednak na niższą dynamikę wzrostu wartości sfinansowanych pojazdów ciężkich niż w pierwszej połowie roku. W okresie od lipca do września wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wzrosła o 14,4 proc. rok do roku, podczas gdy w pierwszym półroczu wzrost wynosił 25,5 proc.

– Pojazdy ciężkie pozostają jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku, ale w trzecim kwartale tempo wzrostu wyraźnie osłabło. Dobre wyniki ciągników siodłowych są związane z poprawą polskiego eksportu i rosnącymi stawkami frachtowymi. We wrześniu mocno wzrosła również wartość sfinansowanych naczep. Jednocześnie zmniejszyła się wartość sfinansowanych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, silniej związanych z popytem krajowym, w tym z sektorem budowlanym – skomentował Marcin Nieplowicz, główny ekonomista ZPL i EFL.

Wartość sfinansowanych pojazdów lekkich, obejmujących samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, wzrosła o 8,2 proc., osiągając 51,6 mld zł. W tej grupie wartość sfinansowanych samochodów osobowych wzrosła o 7,9 proc., do 45 mld zł, a samochodów dostawczych o 10,3 proc., do 6,5 mld zł.

– Wartość sfinansowanych pojazdów lekkich nadal rośnie, choć wrzesień przyniósł nieznaczne wyhamowanie po mocniejszym sierpniu. Wzrost obejmuje zarówno samochody osobowe, jak i lekkie dostawcze. Zwraca uwagę znacznie wyższa dynamika pożyczki leasingowej niż leasingu. We wrześniu wartość pojazdów lekkich sfinansowanych pożyczką leasingową wzrosła o 50,7 proc. rok do roku, podczas gdy wartość pojazdów sfinansowanych leasingiem zwiększyła się o 5,1 proc. Utrzymująca się konsumpcja powinna sprzyjać popytowi na samochody w kolejnych miesiącach – uważa Marcin Nieplowicz.

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Dane z branży leasingowej wskazują, że rolnicy ograniczają zakupy maszyn

Wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń wyniosła po trzech kwartałach 19,8 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku. Podobnie jak w pierwszym półroczu sytuacja poszczególnych segmentów rynku pozostawała wyraźnie zróżnicowana.

Największy spadek wśród głównych kategorii dotyczył maszyn rolniczych, których finansowanie zmniejszyło się o 18,9 proc., do 5 mld zł. W trzecim kwartale spadek w tym segmencie wyniósł 20,6 proc. rok do roku. Wartość sfinansowanego sprzętu budowlanego wzrosła natomiast o 3,1 proc., osiągając 3,7 mld zł. Znacznie wyższą dynamikę odnotowano w grupie pozostałych maszyn i urządzeń, w której wartość sfinansowanych aktywów wzrosła o 13,4 proc., do 11,2 mld zł.

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Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych w samym trzecim kwartale wyniosła 6,8 mld zł i była o 0,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. – Wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Tegoroczny niewielki wzrost całego segmentu to przede wszystkim konsekwencja słabszych wyników w rolnictwie. Po bardzo dobrym 2025 r., kiedy zakupom maszyn rolniczych sprzyjało wykorzystanie środków unijnych z poprzedniego PROW, mamy do czynienia zarówno z efektem wysokiej bazy, jak i pogorszeniem koniunktury w gospodarstwach rolnych. Inaczej wygląda sytuacja w pozostałych kategoriach. Wartość sfinansowanego sprzętu budowlanego nieznacznie rośnie, a pozostałych maszyn i urządzeń zwiększyła się o 13,4 proc. W czwartym kwartale wpływ wysokiej bazy w rolnictwie powinien być już mniej odczuwalny – ocenił główny ekonomista ZPL i EFL.

Wzrost rynku w ciągu trzech pierwszych kwartałów obejmował oba produkty oferowane przez firmy leasingowe, jednak ich dynamika była różna. Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem wzrosła o 6,8 proc., do 77,5 mld zł. Z kolei wartość aktywów sfinansowanych pożyczką leasingową zwiększyła się o 20,2 proc., osiągając 15,4 mld zł.

Leasing pozostawał dominującą formą finansowania inwestycji, odpowiadając za 83,4 proc. wartości rynku. Udział pożyczki leasingowej wyniósł 16,6 proc.

Jakie są dziś perspektywy rynku leasingu?

Związek Polskiego Leasingu szacuje, że wzrost rynku w całym 2026 r. sięgnie 8,4 proc. Oznacza to sfinansowanie inwestycji przedsiębiorstw o wartości około 129,5 mld zł, wobec 119,5 mld zł w 2025 r.

Prognoza zakłada utrzymanie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz wyraźne przyspieszenie inwestycji w gospodarce w drugiej połowie roku. Sprzyjać temu będzie kumulacja środków z Krajowego Planu Odbudowy, funduszy polityki spójności z perspektywy 2021–2027 oraz programu SAFE. Ze względu na opóźnienia w realizacji projektów i wolniejsze przekazywanie środków beneficjentom, znacząca część inwestycji finansowanych z KPO przesunęła się z 2025 na 2026 r.

Związek Polskiego Leasingu szacuje, że wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych mogą wynieść w tym roku około 182 mld zł. Tak znaczący wzrost będzie silnym impulsem dla inwestycji prywatnych, zwłaszcza sektora MŚP, co powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku leasingu.