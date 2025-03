Ostra walka o nasze e-portfele

To, że rynek płatności elektronicznych nad Wisłą, napędzany rosnącą popularnością e-commerce, zmianami technologicznymi oraz preferencjami klientów, rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie, potwierdzają również ostatnie dane NBP. Wynika z nich, że liczba transakcji internetowych wzrosła o 8,6 proc. rok do roku, osiągając 76,5 mln transakcji o wartości 12,5 mld zł (najnowszy raport NBP odnosi się do II kwartału 2024 r.). Przy tym średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła prawie 164 zł. Eksperci zauważają, iż wyraźnie rośnie zaufanie do bezgotówkowych metod płatności w naszym kraju. Statystyki jasno pokazują, że liderem tego segmentu pozostaje Blik, którego wybiera 68 proc. internautów. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że karty płatnicze nadal pozostają istotnym elementem płatności online.

Badania Mastercard wykazują, iż Polacy chcą korzystać z wielu różnych narzędzi płatniczych. Konsumentom zależy przede wszystkim na możliwości swobodnego wyboru metody płatności, gwarancji wygody i bezpieczeństwa podczas zakupów online i offline. A jak płacimy w sklepach stacjonarnych? Dla 45 proc. ankietowanych jedną z ulubionych metod jest portfel mobilny, a prawie co czwarty badany preferuje płatność zegarkiem lub opaską. Polacy są otwarci na innowacje płatnicze i oczekują coraz większej dostępności tego typu rozwiązań. Na znaczeniu zyskują choćby płatności biometryczne, z których – jak wylicza Mastercard – 13 proc. badanych miało okazję już skorzystać, a 21 proc. ma zamiar je wypróbować.

– Zarówno podczas zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie liczy się przede wszystkim możliwość wyboru metody płatności – wskazuje Marta Życińska, szefowa polskiego oddziału Mastercard Europe

Innowacje napędzają polski rynek

Według Życińskiej to jednak nie wszystko. – Istotną rolę odgrywa też innowacyjność, szybkość i bezpieczeństwo płatności – tłumaczy.

Podobnie uważa Paweł Widawski, prezes Fundacji Future Finance Poland, który zaznacza, że polscy konsumenci pod wieloma względami są liderami otwartości na innowacje płatnicze. – A żywym na to dowodem jest rosnąca popularność niedawno wprowadzonych rozwiązań, takich jak płatności biometryczne czy Click to Pay. Dostrzegamy jednak nadal duży potencjał do rozwoju i wzrostu innowacyjności w tym obszarze – komentuje Paweł Widawski.

Takie tzw. transakcje tokenizowane to przyszłość. Analitycy Juniper Research spodziewają się, że tylko w 2025 r. wzrosną one globalnie aż o 58 proc. Ów trend dostrzega też Jarosław Stankowski, Head of Ecommerce& Retail w Autopay. Jak twierdzi, miejsce kart powoli zajmują tokeny. – Są to wirtualne byty, ciągi unikalnych losowych znaków, których stosowanie zmniejsza ryzyko wycieku danych i oszustw. Jednocześnie ich zastosowanie ułatwia dokonywanie płatności cyklicznych czy płatności jednym kliknięciem – podkreśla Jarosław Stankowski.