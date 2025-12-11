Z kolei w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, zajmujemy 16. miejsce na 17 analizowanych przez ZBP krajów. W Polsce to 11,3 proc. PKB, dla porównania: w Portugalii – 19,2 proc., w Niemczech – 33,7 proc., w Hiszpanii – 54,9 proc., a w Finlandii – 80,7 proc. PKB.

Mało kredytów w gospodarce to powód do dumy czy zmartwień?

Relatywnie niski poziom zadłużenia sektora prywatnego w Polsce jest m.in. wynikiem naszej krótkiej historii gospodarki wolnorynkowej (podobnie jak w większości krajów poskomunistycznych) czy ogółem niskiego popytu na kredyt, głównie ze strony przedsiębiorstw. I patrząc z punktu widzenia Polaków w zasadzie nie jest to powód do zamartwień. – Zawsze lepiej mieć mniejsze obciążenia długiem niż większe – komentuje jeden z analityków.

Z punktu widzenia gospodarki sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo dobrze wykorzystany kredyt może być dodatkowym motorem wzrostu. – W kraju, w którym brakuje kapitału jako czynnika produkcji, realizacja inwestycji przy finansowaniu dłużnym może przynieść ponadproporcjonalne korzyści – wyjaśnia Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Obecnie niski kredyt w gospodarce daje przestrzeń na wzrost tego poziomu i uruchomienie finansowania dla firm nawet na 50 proc. PKB, czyli 2 bln zł. To może być szansa na podtrzymanie tempa rozwoju gospodarki w najbliższej dekadzie – zaznacza Sobolewski.

Polski sektor bankowy jednym z najmniejszych w Europie

Z kolei bankowcy wskazują na wyraźny strukturalny problem, ponieważ również pod względem łącznych aktywów (kredyty plus inne należności, w tym obligacje Skarbu Państwa) polski sektor bankowy jest jednym z najmniejszych w Europie. W relacji do PKB aktywa banków wynoszą 88,7 proc. Dla porównania, we Francji to 324 proc.

Bankowcy kibicują więc, by akcja kredytowa w Polsce w końcu się rozruszała i zmieniła dotychczasowe trendy. Ostatnie prognozy Narodowego Banku Polskiego nie są w tym kontekście zbyt pomyślne. Eksperci NBP w publikacji „Rozwój systemu finansowego” szacują, że łączna wartość kredytów nie będzie rosła, a wręcz odwrotnie – lekko spadnie do 30,3 proc. PKB na koniec 2027 r. wobec 31,2 proc. w II kw. 2025 r. Nie jest to jakiś ogromny spadek, ale symptomatyczny – warto przypomnieć, że dekadę temu było to ponad 50 proc. PKB!