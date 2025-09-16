– Robimy krok, którego w Polsce nie było od niemal 100 lat: uruchamiamy emisję listów zastawnych dla klientów detalicznych – stwierdził na wtorkowej konferencji prasowej Szymon Midera, prezes PKO BP.

– Chcemy zmienić sposób finansowania kredytów hipotecznych i dać Polakom nowe możliwości bezpiecznego inwestowania. Jest to zgodne z naszą strategią, zakładającą demokratyzację inwestowania i rozwój długoterminowych oszczędności Polaków – podkreślał.

Nowa forma inwestowania dostępna dla Polaków

Grupa PKO BP, a w szczególności PKO Bank Hipoteczny, będzie pionierem na tym rynku, bo rzeczywiście listy zastawne w Polsce dotychczas były dostępne jedynie dla klientów instytucjonalnych. W prace nad budową tego rynku, zapewnieniem mu bezpieczeństwa i płynności, zaangażowane będą także Giełda Papierów Wartościowych czy Komisja Nadzoru Finansowego.

– Naszą ambicją jest, aby hipoteczne listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje – zaznaczył Wojciech Papierak, prezes PKO BH. – To jeden z bezpieczniejszych dłużnych papierów wartościowych ze stabilną wypłatą odsetek w czasie. Zaproponowaliśmy klientom atrakcyjne oprocentowanie i niski nominał. Poza tym przygotowaliśmy dla nich dodatkową ofertę – wyliczał Papierak.