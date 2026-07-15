Tegoroczny sezon wakacyjny przyniósł prawdziwy wysyp bankowych ofert dla podróżujących Polaków, szczególnie dla tych wyjeżdżających za granicę kraju. Kompleksowe pakiety usług oferuje dziś praktycznie każdy duży bank. To bezpośrednia odpowiedź sektora na konkurencję ze strony Revoluta i innych fintechów, ale przede wszystkim na potrzeby klientów, którzy oczekują wygody i pełnej kontroli nad finansami z poziomu jednej aplikacji mobilnej.

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Karta wielowalutowa i konto walutowe

Podstawą wakacyjnej oferty jest dziś karta wielowalutowa połączona z całodobowym internetowym kantorem wymiany walut w aplikacji mobilnej. To rozwiązanie rewolucjonizuje płatności za granicą – jedna karta automatycznie rozpoznaje walutę kraju, w którym się znajdujemy, i pobiera środki bezpośrednio z odpowiedniego rachunku walutowego, pozwalając uniknąć prowizji banku za przewalutowanie.

Choć karta wielowalutowa stała się już rynkowym standardem, oferty banków różnią się szczegółami. W PKO Banku Polskim jedną kartę można powiązać z rachunkami prowadzonymi w 10 walutach, w tym popularnych wśród turystów lirze tureckiej czy forincie węgierskim. Erste Bank Polska poszedł o krok dalej, oferując rachunki aż w 21 walutach, m.in. w jenach japońskich czy bahtach tajskich. Z kolei Pekao z Kartą Rewolucyjną oraz mBank z kartą Visa Świat Intensive stawiają na inne rozwiązanie – pozwalają płacić bezpośrednio z konta w złotych po kursach organizacji płatniczych Visa lub Mastercard, bez dodatkowej marży banku. W mBanku dotyczy to aż 180 walut. Podobny mechanizm, choć z limitem 5 tys. zł miesięcznie, oferuje Bank Millennium, którego karta Millennium 360° automatycznie rozlicza zagraniczne transakcje po kursie organizacji płatniczej.

Ubezpieczenia, eSIM-y i benefity premium

Banki coraz częściej sprzedają nie sam produkt finansowy, lecz cały ekosystem usług towarzyszących zagranicznym wyjazdom. Standardem stają się m.in. pakiety internetu w technologii eSIM, dostępne w aplikacjach PKO BP, Millennium czy Erste BP Polska, pozwalające korzystać z danych mobilnych za granicą w ponad 200 krajach, bez opłat za roaming poza krajami UE.

PKO Bank Polski oferuje w aplikacji IKO m.in. możliwość zakupu eSIM, ubezpieczenia podróżne oraz rezerwację usług turystycznych – takich jak loty, hotele czy przejazd autostradą – poprzez dostępnych w aplikacji partnerów. Banki rozwijają funkcje dodatkowe, takie usługi concierge wspierającego organizację podróży, dostęp do saloników lotniskowych czy jak w Banku Millennium usługę SmartDelay na wypadek opóźnienia lotu oraz moneyback za wybrane usługi, np. wypożyczenie auta czy zakup biletów lotniczych.

Na dodatkowe usługi mocno stawiają również Credit Agricole i mBank. Credit Agricole rozwija ofertę wokół karty kredytowej maXima, która w wyższym pakiecie obejmuje m.in. ubezpieczenie podróżne, zwroty za wybrane wydatki związane z podróżami oraz bezpłatne wypłaty gotówki z zagranicznych bankomatów. Z kolei mBank oferuje zniżki na ubezpieczenia podróżne, a klienci mKonta Intensive mogą korzystać z usługi Fast Track na Lotnisku Chopina także z osobami towarzyszącymi.

Jak przygotować konto i kartę

Dla osób, które do tej pory na urlop zabierały głównie gotówkę, przejście na płatności kartą wielowalutową jest dziś stosunkowo proste. W zasadzie całość operacji, od otwarcia konta walutowego, przez zakup waluty, aż po dodanie nowej funkcji wielowalutowych płatności do posiadanej zwykłej karty debetowej, można wykonać samodzielnie w aplikacji bankowej, bez wizyty w oddziale.

W praktyce całość konfiguracji można przeprowadzić nawet w dniu wyjazdu, choć banki i eksperci radzą zrobić to kilka dni wcześniej. Jeśli chcemy płacić telefonem za pomocą Apple Pay lub Google Pay, usługa zadziała niemal natychmiast. Jeżeli jednak potrzebujemy nowej fizycznej karty obsługującej funkcję wielowalutową, jej dostarczenie zajmie zwykle od trzech do pięciu dni roboczych.

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Samo korzystanie z rachunku walutowego również nie jest skomplikowane. Klient samodzielnie wybiera waluty, które chce aktywować, kupuje je w bankowym kantorze internetowym i zasila odpowiednie konto. Dzięki temu na miejscu podróży płacimy bezpośrednio we wcześniej zakupionej walucie, unikając w ten sposób kosztów przewalutowania. Przy czym warto pamiętać, że po wyczerpaniu środków na rachunku walutowym bank pobierze brakującą kwotę z konta w złotych. W zależności od oferty może to oznaczać standardowe przewalutowanie i naliczenie prowizji.

Ile kosztuje wakacyjna oferta banków

Podstawowe rozwiązania dla podróżujących są dziś w większości banków dostępne bez dodatkowych opłat. Konto walutowe, karta wielowalutowa czy internetowy kantor najczęściej nic nie kosztują, choć niektóre banki stawiają różne warunki. Część korzyści zależy od aktywności klienta albo obowiązuje tylko do określonych limitów kwotowych.

Za dodatkowe usługi trzeba już jednak zwykle dopłacić. Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń turystycznych, które – poza wybranymi kartami premium – najczęściej są sprzedawane jako osobny produkt. W zależności od wariantu obejmują one m.in. koszty leczenia za granicą, assistance, transport medyczny, ochronę bagażu, odpowiedzialność cywilną czy następstwa nieszczęśliwych wypadków, a polisę można kupić nawet tuż przed wyjazdem lub już w trakcie podróży.

Jeszcze więcej kosztują rozwiązania z segmentu premium. Dostęp do "saloników VIP" na lotniskach, usługi concierge, Fast Track czy najbardziej rozbudowane pakiety ubezpieczeń są zazwyczaj powiązane z prestiżowymi kartami kredytowymi lub rachunkami dla zamożniejszych klientów. W zależności od banku oznacza to miesięczne lub roczne opłaty, chyba że klient spełni określone warunki aktywności albo utrzymuje odpowiednio wysokie aktywa. Niektóre instytucje proponują również rozwiązania pośrednie, np. pakiety podróżne aktywowane wyłącznie na czas wyjazdu lub abonamenty kosztujące od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.

Najczęstsze pułapki za granicą

Jednocześnie eksperci i sami bankowcy ostrzegają przed kilkoma kosztownymi pułapkami, które mogą czekać na turystów już po przekroczeniu granicy. Najczęściej wskazywanym problemem jest Dynamic Currency Conversion (DCC). Gdy terminal w sklepie lub restauracji zapyta, czy transakcję rozliczyć w złotych czy w lokalnej walucie, zawsze warto wybrać tę drugą. Akceptacja płatności w złotych oznacza bowiem, że kurs ustala zagraniczny operator terminala, a nie bank lub organizacja płatnicza, przez co rachunek może wzrosnąć nawet o kilka procent.

Drugą pułapką są opłaty typu surcharge pobierane przez właścicieli części zagranicznych bankomatów. Nawet jeśli polski bank nie pobiera prowizji za wypłatę gotówki, lokalny operator może doliczyć własną opłatę. Przed zatwierdzeniem transakcji warto więc sprawdzić komunikaty wyświetlane na ekranie i w razie naliczenia dodatkowej prowizji zrezygnować z wypłaty lub poszukać innego bankomatu.

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Eksperci przypominają również o tzw. pułapce weekendowej. W soboty i niedziele, gdy rynki walutowe są zamknięte, część kantorów internetowych i fintechów stosuje wyższe spready lub dodatkowe marże zabezpieczające. Osoby planujące większe wydatki powinny więc wymienić walutę jeszcze przed weekendem. Warto także sprawdzić ustawienia aplikacji bankowej – część banków, m.in. mBank, umożliwia zablokowanie transakcji DCC lub wypłat z bankomatów pobierających surcharge, co pozwala uniknąć przypadkowego zaakceptowania niekorzystnych warunków.

Czy warto porównywać wakacyjne oferty

Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy w gąszczu wakacyjnych promocji rzeczywiście opłaca się gonić za idealną ofertą? Zdaniem ekspertów – tylko do pewnego stopnia. Różnice między największymi bankami są dziś znacznie mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, bo większość z nich oferuje już kartę wielowalutową, rachunki walutowe i internetowy kantor.

Znacznie większe znaczenie niż jednorazowy bonus za otwarcie konta czy niewielka różnica w kursie wymiany walut może mieć dopasowanie oferty do własnego stylu podróżowania. Osoby wyjeżdżające raz lub dwa razy w roku najczęściej nie odczują różnicy między poszczególnymi bankami. Z kolei ci, którzy regularnie podróżują służbowo lub spędzają za granicą wiele tygodni, powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na koszty przewalutowania, opłaty za wypłaty z bankomatów oraz zakres dodatkowych usług, takich jak ubezpieczenie czy benefity premium.