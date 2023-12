Polacy dostaną wyższe kredyty hipoteczne?

– Finalnie wynik może być wyraźnie wyższy, ale nie możemy też zapomnieć o bankach, które przy okazji spadających stóp procentowych mają skłonność do podnoszenia marż kredytowych. Jest to ta część oprocentowania, która stanowi ich zysk. Do tego na wynik kalkulacji zdolności kredytowej mają też wpływ regulacje, które na sektor bankowy nakłada KNF. Zmiennych jest więc dużo, ale nie ulega wątpliwości, że otoczenie w postaci rosnących wynagrodzeń i spadającego oprocentowania ma duże szanse ułatwić dostęp do kredytów mieszkaniowych – tłumaczy ekspert.

Dziś wspomniana rodzina może na zakup mieszkania pożyczyć przeciętnie 638 tysięcy zł – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez HREIT. W porównaniu do listopada banki prawie nie zmieniły kwoty, którą skłonne byłyby pożyczyć rodzinie. Zdolność kredytowa w ciągu roku zdążyła już jednak wzrosnąć o prawie 42 proc. I – jak podkreśla Turek – jest to mediana: połowa banków deklarowała możliwość pożyczenia na zakup mieszkania większej kwoty, a połowa mniejszej.

Kredyt dla singla w mieście wojewódzkim

W efekcie część instytucji, oszacowała zdolność kredytową przykładowej familii na prawie 700, a nawet ponad 700 tys. złotych. – Po taki dług należałoby udać się do Millennium, VeloBanku czy AliorBanku – informuje Bartosz Turek dodając, że warto też zwrócić uwagę na instytucje oferujące tej rodzinie mniejszą zdolność kredytową, bo na przykład w zamian za stawianie wyższych wymagań mogą być skłonne zaproponować tańszy kredyt lub na przykład szybszy proces udzielania kredytu.

Mówiąc o sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych, nie sposób nie wspomnieć też o kredytach z dopłatą, z których mogą korzystać osoby kupujące pierwsze mieszkania. Należy odnotować, że nowy rząd sygnalizuje chęć utrzymania ciągłości programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Ostatnie miesiące udowodniły, że program ten cieszy się ogromną popularnością. Już dziś skonsumował on bowiem budżet, który miał finansować kredyty udzielane w latach 2023-24. Pozwolił tysiącom Polaków na zakup mieszkania i to często osobom, które bez wsparcia z budżetu państwa nie mogłyby sobie na własne „cztery kąty” pozwolić. Skokowy wzrost popytu na mieszkania zmusił deweloperów do rozpoczynania większej liczby nowych inwestycji. To ogranicza presję na wzrost cen mieszkań, która z drugiej strony jest minusem rządowego programu wsparcia.

Rata preferencyjnego długu jest znacznie niższa niż w standardowej „hipotece”. Do tego, ubiegając się o kredyt z dopłatą, wystarczy znacznie niższy dochód niż przy zwykłym długu, a ponadto wkład własny można zastąpić gwarancją udzielaną przez BGK.

HRE Investment Trust spytał banki, jaki dochód musiałby osiągać singiel, który – mieszkając w mieście wojewódzkim – chciałby zaciągnąć 30-letni kredyt na kwotę 500 tysięcy złotych. Pytane instytucje zadeklarowały, że pół miliona taniego kredytu są w stanie udzielić singlowi z dochodem na poziomie nawet od około 5 do 7 tys. złotych netto. A gdyby preferencyjny kredyt w wysokości 600 tys. zł chciała zaciągnąć na 30 lat wspomniana trzyosobowa rodzina, banki wymagałaby dochodu netto na łącznym poziomie od około 8 do niecałych 11 tysięcy złotych – i to przeważnie niezależnie od tego, czy rodzina miała 20 proc. wkładu własnego, czy chciała go w maksymalnym stopniu zastąpić gwarancją udzielaną przez BGK w ramach tzw. „kredytu bez wkładu własnego”.