W pierwszym kwartale roku konsumenci coraz częściej rewidują swoje plany finansowe. Początek wiosny oraz okres związany z Wielkanocą to czas, kiedy wiele osób podejmuje decyzje o odświeżeniu mieszkania, zakupie niezbędnych sprzętów, świątecznych wyjazdach rodzinnych czy innego rodzaju inwestycjach. Czasem na realizację tych celów mogą być potrzebne dodatkowe środki w budżecie. W takiej sytuacji warto sprawdzić promocyjną pożyczkę gotówkową oferowaną przez Bank Pekao S.A.

W ramach aktualnej promocji bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki. Oprocentowanie zmienne wynosi 9,85 procent w skali roku, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,35 procent. Maksymalna kwota pożyczki to 250 tysięcy zł. Okres spłaty sięga do 36 miesięcy.

Dla przykładu, pożyczka w wysokości 6 289 zł, zaciągnięta na okres 22 miesięcy, przy zmiennym oprocentowaniu 9,85 procent i bez prowizji, generuje całkowity koszt w wysokości 610,62 zł. Ostateczna suma do spłaty wynosi 6 899,62 zł, rozłożona na 21 równych rat po 313,62 zł i jedną ratę końcową w wysokości 313,60 zł.

Oferta skierowana jest zarówno do obecnych, jak i nowych klientów Banku Pekao S.A.. W przypadku tych pierwszych, nie jest adresowana wyłącznie do osób, które mają już w Pekao pożyczkę gotówkową lub konsolidacyjną na dzień złożenia wniosku. Klienci banku korzystający z bankowości elektronicznej Banku Pekao, proces wnioskowania i zawarcia umowy mogą zrealizować w pełni zdalnie. Aby otrzymać produkt klient banku powinien złożyć wniosek kredytowy w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay i wpisać w pole kod promocyjny: HIT. Po pozytywnej decyzji kredytowej klient akceptuje umowę w serwisie internetowym bądź aplikacji. Klienci preferujący tradycyjny kontakt z doradcą mogą wnioskować o pożyczkę w oddziale.

Nowi klienci mogą złożyć wniosek o pożyczkę za pośrednictwem strony internetowej www.pekao.com.pl. W przypadku wniosków do 8000 zł, po pozytywnej decyzji kredytowej, umowę można zaakceptować w serwisie elektronicznym – za pomocą kodu SMS wysłanego na wskazany numer telefonu. W pozostałych przypadkach formalności dopełniane są w oddziale banku wybranym przez klienta.

–Stale rozwijamy naszą ofertę, aby była jeszcze bardziej elastyczna i dopasowana do potrzeb klientów. Proponowana przez nas pożyczka łączy w sobie atrakcyjne warunki, minimum formalności i możliwość wygodnego zdalnego wnioskowania. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o dostępności oraz komforcie – zarówno dla osób, które poszukują dodatkowej gotówki na sfinansowanie konkretnych planów jak również dla tych którzy spłacają już kredyty i mogą przenieść je do Pekao z możliwością obniżenia spłacanych rat lub dobrania dodatkowych środków na atrakcyjnych warunkach – mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Warto zaznaczyć, że pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel. Oznacza to dużą swobodę w wykorzystaniu środków, niezależnie od tego, czy chodzi o remont mieszkania, zakup samochodu, prywatną opiekę medyczną, organizację uroczystości rodzinnej czy też wyjazd wakacyjny lub inwestycję w kompetencje zawodowe.

Brak prowizji i prosty proces powodują, że oferta może zainteresować szerokie grono klientów – także tych, którzy dotychczas nie wnioskowali o kredyt i nie korzystali z bankowych pożyczek.

Produkt wpisuje się w szerszy trend digitalizacji usług finansowych: odpowiada na potrzeby klientów, którzy oczekują szybkich decyzji kredytowych i dostępu do oferty bez wychodzenia z domu.

Bank Pekao S.A. przygotował tę ofertę z myślą o odpowiedzialnym kredytowaniu – z jasnymi warunkami, bez ukrytych kosztów i szeroką dostępnością. Jest to propozycja dla tych osób chcą elastyczności i komfortu w zarządzaniu swoimi finansami.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 10,35% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 6 289 zł, pożyczka zaciągnięta na 22 miesiące, oprocentowanie zmienne 9,85% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 610,62 zł (w tym: odsetki 610,62 zł), całkowita kwota do zapłaty 6 899,62 zł, płatna w 21 ratach miesięcznych po 313,62 zł 22 rata wyrównująca 313,60 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 6 289 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 26.02.2025 r.

Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej.

Serwis internetowy Pekao24 oraz aplikacja PeoPay są częścią usługi bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A., której definicja dostępna jest na pekao.com.pl/definicje

Pożyczkodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.