Limity wypłat gotówki maleją

W ING Banku Śląskim klienci nie muszą awizować wypłat do 50 tysięcy złotych i do 5 tysięcy euro czy dolarów amerykańskich. Dla funta brytyjskiego ten limit wynosi 1 tysiąc. Wypłatę wyższych kwot trzeba zgłosić. Złotówek do godziny 11 na dzień roboczy przed wypłatą, dolary i euro i funty – dwa dni robocze wcześniej, także do godziny 11. Takie limity obowiązują od ponad trzech lat, a rodzaj konta nie ma wpływu na ich wysokość.

Dlaczego limity wypłat w walutach są znacząco niższe niż w złotówkach? – Stany gotówkowe w walutach obcych są zdecydowanie niższe niż w złotówkach, stąd zostały ustalone takie wartości dla walut obcych, a wynika to z analizy wysokości wpłat i wypłat w złotówkach oraz w walutach obcych – mówi Anna Lorenc-Dydlińska z Alior Banku.

Niemal to samo słyszymy od Magdaleny Ostrowskiej z ING Banku Śląskiego. – Limity dla walut są niższe ze względu na to, że udział transakcji walutowych jest mniejszy niż złotowych – tłumaczy Magdalena Ostrowska.