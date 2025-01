W 2024 roku udział Banku Pekao S.A. w rynku emisji obligacji dla klientów (instytucji finansowych, firm, jednostek samorządów terytorialnych) wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo, drugi największy bank w Polsce uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao.

W ub.r. kwota emisji obligacji przeprowadzonych przez Bank Pekao tylko dla krajowych (np. Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK), jak i międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego – EBI, czy też Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - EBOiR) sięgnęła ponad 10 mld zł. W ten sposób zaspokojono potrzeby pożyczkowe wyrażone zarówno w złotym, jak również we wspólnej walucie strefy euro, jak i w dolarze amerykańskim.

- Ambicje naszego banku nie ograniczają się jedynie do rynku krajowego. Z uwagi na aktywny udział w transakcjach eurorynkowych systematycznie zwiększamy naszą rozpoznawalność zarówno jako emitenta, jak i organizatora emisji w walutach obcych - tłumaczy Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

Ponad 25 proc. rynku obligacji dla firm

W przypadku obligacji korporacyjnych, czyli dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, Bank Pekao wyprzedził swych konkurentów odpowiadając za jedną czwartą udziału w rynku. Łączna pozyskana kwota pieniędzy będąca zasługą banku to 3,8 mld zł w transakcjach samodzielnych i konsorcjalnych. Wartość 21 emisji zorganizowanych i współorganizowanych przez Bank Pekao dla inwestorów instytucjonalnych wyniosła ponad 7,5 mld zł. Oznacza to niemal co drugą złotówkę na tym rynku w ub.r. Co warto podkreślić, w przypadku papierów dla firm ponad 30 proc. stanowiły tzw. emisje „zielone”, bądź powiązane ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

Środki dla sektora samorządowego

W ubiegłym roku Bank Pekao nie zwalniał też tempa w zakresie organizacji i obsługi emisji dla samorządów oraz spółek komunalnych. W 2024 r. przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), jak i dla spółek komunalnych. Ich łączna kwota wyniosła ponad 1,9 mld zł. Udział w wyspecjalizowanym finansowaniu dla spółek komunalnych, które Pekao organizuje w formie obligacji, wyniósł aż 83 proc. tego rynku.

Osobną kategorię stanowiły ubiegłoroczne emisje własne Banku Pekao i te dla spółek Grupy Pekao, których łączna wartość nominalna wyniosła 35,65 mld zł.

– Podziękowania za udział w naszym sukcesie należą się przede wszystkim emitentom, jak i inwestorom rynku dłużnego, którzy niezmiennie darzą nas dużym zaufaniem i z którymi współpraca przynosi fantastyczne owoce – podkreśla Marta Byczkowska, dyrektor Biura Rynków Kapitałowych w Banku Pekao.

Dobre, ubiegłoroczne wyniki banku na polu obligacji nie przeszły bez echa w branży. W opublikowanym dwa tygodnie temu rankingu instytucji finansowych oferujących obligacje w 2024 roku przygotowanym przez portal obligacje.pl Bank Pekao zwyciężył jako podmiot, który pozyskał dla swych klientów biznesowych najwięcej środków z emisji obligacji korporacyjnych wyprzedzając na tym polu mBank i Dom Maklerski Michael / Ström.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.

Materiał Promocyjny