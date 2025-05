Bank Pekao S.A. uruchomił nową usługę doradztwa inwestycyjnego dla klientów segmentu Premium, czyli tzw. klientów affluent. Ofertę, którą przygotowało Biuro Maklerskie banku, oparto na szczegółowym i indywidualnym podejściu do każdego klienta. Usługa polega na dopasowaniu inwestycji klienta – lub zbudowaniu portfela od podstaw – do indywidualnej rekomendacji przygotowanej na podstawie jego z celów, sytuacji finansowej, wiedzy o rynku, doświadczenia, podejścia do ryzyka i tolerancji ewentualnych strat.

Bank bierze pod uwagę oczekiwania zamożnych klientów, którzy chcą aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Coraz większą rolę odgrywa usługa doradcza, która pomaga dopasować klienta do jednego z gotowych portfeli inwestycyjnych przygotowanych i zatwierdzonych przez Komitet Inwestycyjny. Eksperci Biura Maklerskiego Pekao wspierają klientów Premium na każdym etapie – od analizy ich aktualnej sytuacji, przez indywidualną rekomendację, aż po realizację zleceń inwestycyjnych.

Proces świadczenia tej usługi zaczyna się od przeprowadzenia analizy sytuacji klienta. W pierwszym kroku zbierane są dane dotyczące jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, celów, oczekiwań i preferencji. Klient wypełnia tzw. kwestionariusz MiFID. Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, Biuro Maklerskie Pekao przypisuje klientowi profil inwestycyjny. Równocześnie zebrane zostają dane o aktualnej strukturze jego portfela: rodzaju aktywów, walutach, proporcjach klas i subklas instrumentów finansowych.

Po określeniu profilu inwestycyjnego klienta i podpisaniu umowy o świadczenie usługi doradczej, Biuro Maklerskie Pekao przystępuje do przygotowania rekomendacji inwestycyjnej. Do jej opracowania wykorzystywane jest nowoczesne narzędzie informatyczne oparte na algorytmie, który analizuje strukturę aktywów klienta i porównuje ją ze strukturą przypisanego mu modelowego portfela inwestycyjnego. Algorytm bierze pod uwagę dane wewnętrzne banku i Biura Maklerskiego Pekao, na przykład informacje o aktywach klienta, jego preferencjach i poziomie wiedzy oraz dane z zewnętrznych źródeł, takie jak serwisy informacyjne i analityczne, a także parametry określone przez ekspertów BM, w tym rankingi instrumentów finansowych oraz opinie Komitetu Inwestycyjnego dotyczące zalecanych proporcji subklas aktywów.

Analiza obejmuje ocenę jakościową i ilościową każdego funduszu inwestycyjnego; uwzględnia historyczne stopy zwrotu, ich powtarzalność i zmienność, korelacje z klasami i subklasami aktywów oraz walutami, a także koszty transakcyjne czyli prowizje, opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa. Na tej podstawie algorytm wskazuje zestaw transakcji, które klient powinien rozważyć, by jego rzeczywisty portfel został dopasowany do modelu przypisanego jego profilowi inwestycyjnemu.

Przed wydaniem rekomendacji sprawdzana jest jej tak zwana odpowiedniość – czyli zgodność ryzyka nowego portfela z zadeklarowanym przez klienta poziomem akceptowalnego ryzyka. Ostatecznie klient otrzymuje gotową rekomendację, której przedmiotem mogą być fundusze inwestycyjne Pekao TFI.

Rekomendacja ma charakter doradczy i nie wiąże się z automatycznym wykonaniem transakcji, ponieważ decyzję o realizacji zaleceń podejmuje wyłącznie klient. Jeżeli klient zdecyduje się na wykonanie rekomendowanych działań, może to zrobić szybko i wygodnie bezpośrednio po otrzymaniu rekomendacji, przez system Pekao24, lub złożyć zlecenie u Doradcy Premium. Całość odbywa się w pełni cyfrowo.

Wojciech Bogacki

– Wdrożenie doradztwa inwestycyjnego w nowoczesnym wydaniu ma na celu za-pewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług finansowych. Indywidualny Portfel Inwestycyjny przygotowywany jest dla klienta w oparciu o jego potrzeby, preferencje, co do sposobu inwestowania, poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, sytuację finansową oraz poziom tolerancji ryzy-ka inwestycyjnego. Indywidualne podejście oraz wiedza i doświadczenie ekspertów z Biura Maklerskiego Pekao zapewniają wsparcie naszych klientów w podejmowaniu świadomych decyzji zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów inwestycyjnych – mówi Wojciech Bogacki dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych, Biuro Maklerskie Pekao.

Bank wprowadza nową usługę doradczą w związku z zainteresowaniem klientów bardziej zaawansowanymi i dopasowanymi do ich potrzeb rozwiązaniami. Na rynku istnieje szeroka oferta funduszy inwestycyjnych, a i sam rynek staje się coraz bardziej zmienny. Nic więc dziwnego, że inwestorzy potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wartością dodaną tej oferty jest zintegrowanie doradztwa z nowoczesną technologią, systemem transakcyjnym oraz wiedzą zespołu ekspertów BM Pekao.

Co istotne – usługa doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego Pekao jest obecnie dostępna bezpłatnie – opłaty za jej świadczenie zostały zniesione do końca 2025 roku. To korzystna informacja dla osób, które dopiero planują rozpocząć świadome inwestowanie, ale też i dla doświadczonych inwestorów poszukujących aktualizacji swojej strategii inwestycyjnej. W obu przypadkach klienci mogą liczyć na wsparcie ekspertów Biura Maklerskiego Pekao.

Zalety oferty to indywidualne podejście do klienta, technologia wspierająca analizę i rekomendację oraz pełne wsparcie ze strony zespołu ekspertów Biura Maklerskiego Pekao oraz Doradców Premium. W pełni cyfrowy i dostępny zdalnie proces daje klientowi w każdym momencie możliwość podjęcia samodzielnej decyzji co do realizacji rekomendacji. Tego rodzaju rozwiązanie, które znalazło się w ofercie banku, wpisuje się w szerszy trend personalizacji usług finansowych. Chodzi o to, aby dostarczać klientom prócz produktów również wartościowe wsparcie analityczne.

Banki w Polsce przykładają coraz większą wagę do potrzeb zamożnych klientów, oferując im preferencyjne warunki finansowe oraz szeroki wybór ekskluzywnych usług i produktów inwestycyjnych. Tegoroczne ogólnopolskie rankingi doceniły ofertę Świata Premium jako odpowiedź na rosnące oczekiwania tej grupy – szczegól-nie za indywidualne podejście do obsługi. Bank Pekao znalazł się na podium rankin-gu Instytucji Roku 2024 w kategorii najlepszej bankowości osobistej. Wyróżniono m.in. jakość obsługi przez Doradcę Premium w oddziale, dostęp do profesjonalnego doradztwa oraz kompleksową ofertę oszczędnościowo-inwestycyjną. Konto Premium Pekao zajęło także trzecie miejsce w tegorocznym rankingu „Złoty Bankier”.

Materiał ma charakter marketingowy Doradztwo inwestycyjne jest usługą maklerską, na podstawie której firmy inwestycyjne uprawnione są do wydawania klientom rekomendacji inwestycyjnych na zasadach wskazanych w art.76.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko straty, czyli możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału lub nieosiągnięcia zakładanych zysków. Historyczne wyniki inwestycji nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów w ramach sprzedaży krzyżowej, zawarte są w Regulaminie świadczenia usług przez Biuro Maklerskie Pekao, Pakiecie informacyjnym, Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao, a także Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao i Tabeli opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao, dostępnych w placówkach oraz na stronie pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

Materiał Promocyjny