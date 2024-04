Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?

To, czy zamiana posiadanych papierów na nowe się opłaca, zależy od kosztów, potencjalnych zysków i tego, kiedy zainwestowane w obligacje pieniądze będą potrzebne. Konkretnie? – Załóżmy, że mamy dziesięcioletnią obligację skarbową, która została wyemitowana w maju 2021 roku. Papier ten w maju 2024 roku zacznie być oprocentowany na poziomie zaledwie 3 proc. Dla porównania „dziesięciolatki” z nowej emisji oferują w pierwszym roku 6,8 proc. To już w pierwszym roku daje 3,8 proc. dodatkowych odsetek. Ale to nie wszystko. Posiadana obligacja jest bowiem tak słabo oprocentowana nie tylko ze względu na hamującą inflację, ale też przez niską marżę dodatkowego zysku. W tym konkretnym przypadku jest to tylko 1 pkt. proc. W ramach nowej emisji ta marża dodatkowego zysku „ponad inflację” jest o połowę wyższa i wynosi 1,5 pkt. proc. – wylicza Bartosz Turek.

I, jak podkreśla, efekt jest taki, że zamieniając posiadany papier na nowy nie tylko zarobimy więcej w pierwszym roku, ale też we wszystkich kolejnych będziemy „do przodu” o 0,5 pkt. proc. Zakładając, że inwestycja miałaby się zakończyć w pierwotnie zakładanym terminie (2031 roku), to w sumie z tego tytułu zarobilibyśmy dodatkowe 3 proc. – W praktyce nie da się obliczyć wyniku z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bo nie znamy przyszłej inflacji, a więc nie jesteśmy też w stanie oszacować dokładnie efektów działania procentu składanego, który jest jednym z atutów dziesięcioletnich obligacji skarbowych – ostrzega jednak.

Ile kosztuje zamiana obligacji

Minusem zamiany posiadanej obligacji dziesięcioletniej na nową jest konieczność poniesienia opłaty. Przy przedterminowym wykupie tego typu papierów to 2 zł za sztukę (równowartość 2 proc., bo pojedyncza obligacja ma wartość nominalną 100 zł). To jednak znacznie mniej niż suma potencjalnych zysków, którą w omawianym przykładzie szacować można w bardzo uproszczony sposób na 6,8 proc. W przypadku obligacji czteroletniej opłata jest znacznie niższa i wynosi maksymalnie 0,7 zł w przeliczeniu na jedną obligację.

Bartosz Turek wyjaśnia przy tym, że poziom skomplikowania przedstawionych szacunków ograniczony został do niezbędnego minimum. – Aby otrzymać dokładny wynik z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku musielibyśmy wskazać konkretny dzień złożenia dyspozycji odkupu, a potem realizacji zlecenia zakupu nowych papierów. Musielibyśmy też znać przyszłą inflację, bo w przypadku obligacji dziesięcioletnich miałoby to wpływ na działanie mechanizmu procentu składanego. Nasze szacunki uprościliśmy też poprzez nieuwzględnianie opodatkowania tzw. podatkiem Belki – tłumaczy.