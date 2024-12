Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Magiczny czas przygotowań do świąt i niezwykłych chwil spędzonych z bliskimi dla wielu z nas, obok niezliczonych obowiązków domowych, wiąże się często także z większymi niż zwykle wydatkami. Jeśli więc potrzebujesz dodatkowych środków, aby zrealizować swoje świąteczne plany, możesz skorzystać z pożyczki gotówkowej, którą Bank Pekao S.A. oferuje na specjalnych warunkach.

Środki z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup prezentów, wyjazdy świąteczne albo bieżące wydatki związane z przygotowaniem świąt. W ramach oferty promocyjnej – która trwa do 12.01.2025 r. – można otrzymać pożyczkę bez prowizji i z RRSO 10,99 proc2. Spłatę pożyczki w wysokości od 1 000 zł do nawet 250 000 zł można rozłożyć na okres 24 miesięcy.

Dla klientów nowych…

Oferta banku jest skierowana zarówno do klientów nowych, jak i dotychczasowych. Nowi klienci mogą wziąć pożyczkę przez internet. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek kredytowy na stronie pekao.com.pl/kredyt-online.

Umowę pożyczki do 8000 zł można zaakceptować zdalnie, bez wychodzenia z domu. Tożsamość Bank Pekao potwierdzi na podstawie zdjęcia twarzy i danych z dowodu osobistego w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej w innym banku. Sami wybieramy metodę weryfikacji.

W pozostałych przypadkach na podpisanie umowy Pekao zaprasza do wybranej przez nas placówki banku.

…i obecnych

Klienci Banku Pekao S.A. mogą złożyć wniosek kredytowy poza oddziałem: w serwisie Pekao24, aplikacji mobilnej PeoPay lub podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku. Promocyjne warunki są dostępne po wpisaniu we wniosku kodu: Okazja. Po pozytywnej decyzji kredytowej umowę można zaakceptować za pomocą kanałów zdalnych – aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24.

Wniosek o pożyczkę można również złożyć w każdej placówce Banku Pekao.

Warto pamiętać, że w serwisie internetowym Pekao24,aplikacji PeoPay oraz u konsultanta infolinii można szybko i wygodnie zlecić wybrane dyspozycje lubzłożyć wniosek o udzielenie wybranego produktu z oferty banku.

Wyjątkowe okazje

Dla wszystkich klientów – nowych i dotychczasowych – Bank Pekao przygotował także program Okazje z Żubrem. Można w nim upolować rabaty za zakupy online i stacjonarne w setkach sklepów znanych marek.

W przedświątecznym czasie Okazje z Żubrem mogą stać się ciekawą inspiracją przy wyborze prezentów. Dodatkowo dzięki zniżkom dla uczestników programu zakupy będą tańsze.

Okazje z Żubrem to szerokie możliwości nabycia najróżniejszych produktów i usług w tańszych cenach. W programie dostępne są zniżki na perfumy, książki, artykuły wyposażenia wnętrz, odzież, obuwie, dodatki, galanteria skórzana, telefony i akcesoria, zabawki i gadżety m.in. z uniwersum Gwiezdnych Wojen, Harry’ego Pottera czy Władcy Pierścieni. Szczegółowa lista partnerów Okazji z Żubrem znajduje się na stronie programu.

Program dostępny jest w aplikacji PeoPay i w serwisie Pekao24. Aby z niego skorzystać wystarczy kilka prostych kroków. Po zalogowaniu się do aplikacji PeoPay lub serwisu Pekao24 należy przejść do zakładki OFERTY I WNIOSKI > BONUSY > Okazje z Żubrem, zapoznać się z regulaminem i wyrazić wymagane zgody, a następnie kliknąć „Zapisz się”. I gotowe!

Z kolei u Partnera programu należy wybrać interesującą Okazję i kliknąć w szczegóły, zapoznać się z jej warunkami, i przejść do sklepu, klikając „Skorzystaj”.

W ten sposób możemy w prosty i szybki sposób nabyć podarunki dla najbliższych. Ale oczywiście taka możliwość istnieje nie tylko na święta – oferty w programie są dostępne cały rok przez 24 godziny na dobę.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 10,99 proc. przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9245 zł, pożyczka zaciągnięta na 24 miesiące, oprocentowanie zmienne 10,47 proc. w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1041,85 zł (w tym odsetki 1041,85 zł), całkowita kwota do zapłaty 10 286,85 zł, płatna w 23 ratach miesięcznych po 428,62 zł, 24. rata wyrównująca 428,59 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 9245 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego według stanu na 26.08.2024 r.

Oferta dotyczy pożyczki gotówkowej od 1000 zł do 250 000 zł udzielanej na 24 miesiące, przeznaczonej na dowolny cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach, bez możliwości spłaty pożyczek lub kredytów udzielonych przez Bank Pekao S.A. Dla nowego klienta możliwość uzyskania pożyczki przez internet do 8000 zł, w przypadku wyższej kwoty finalizacja umowy w placówce Banku Pekao S.A. Dla obecnego klienta banku możliwość uzyskania pożyczki do 250 000 zł w placówce lub online w bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. po wpisaniu kodu „okazja”.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej.

Pełne informacje dotyczące pożyczki, w tym o opłatach, opisanej w tym materiale, jej warunkach i ograniczeniach, a także informacje o programie Okazje z żubrem znajdziesz na pekao.com.pl. Materiał marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

