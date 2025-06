Powodzenie akcji opartej o NGate skłoniło cyberprzestępców do jeszcze bardziej aktywnego poszukiwania nowych metod oszustw opartych o NFC i rozszerzania działalności. Aplikacja SuperCard X działa w bliźniaczy sposób co NGate, ale w odróżnieniu od innych działań z użyciem NFC oferuje przestępcom model malware-as-a-service (MaaS). Dzięki niemu osoby bez zaawansowanych umiejętności technicznych mogą łatwo uzyskać dostęp do narzędzi służących do oszustw z wykorzystaniem NFC i w prosty sposób zacząć przejmować środki ofiar. SuperCard X oferuje przestępcom dwie oddzielne aplikacje, jedną instalowaną na urządzeniu ofiary, a drugą kontrolowaną przez atakujących. Obie komunikują się przez bezpieczny serwer dowodzenia, umożliwiając płynne i natychmiastowe przekazywanie danych NFC od ofiary do przestępców.

Jednym z kluczowych elementów innowacyjnych SuperCard X jest jego minimalistyczna konstrukcja – aplikacja żąda jedynie podstawowych uprawnień do obsługi NFC. W przeciwieństwie do tradycyjnych trojanów bankowych, SuperCard X potrafi pozostać niezauważony, ponieważ wygląda jak nieszkodliwa aplikacja do obsługi płatności zbliżeniowych. Dodatkowo, wykorzystuje zaawansowane metody szyfrowania, które utrudniają analizę i wykrycie złośliwego ruchu przez narzędzia bezpieczeństwa. Te nowoczesne techniki dają SuperCard X znaczną przewagę nad starszymi zagrożeniami.

Uwaga na cyfrowe portfele

Inna metoda odkryta przez analityków ESET w tym półroczu, Ghost Tap, skupiona jest wokół cyfrowych portfeli Apple Pay i Google Pay.

- Przestępcy rozsyłają przekonujące wiadomości phishingowe, które nakłaniają ofiary do wprowadzenia danych swoich kart płatniczych na fałszywych stronach internetowych, a następnie wyłudzają jednorazowy kod autoryzacyjny, który służy do dodania karty do cyfrowego portfela. Posiadając dane karty oraz kod, są w stanie zarejestrować kartę płatniczą w swoim własnym portfelu Apple Pay lub Google Pay. Następnie wykorzystują te portfele do realizowania oszukańczych płatności zbliżeniowych oraz wypłat gotówki w dowolnym miejscu na świecie. – opisuje Kamil Sadkowski.

Co więcej, analitycy ESET odkryli, że chińskie grupy cyberprzestępcze aktywnie promują narzędzie GhostTap na Telegramie oraz na rynkach dark webu, przez co staje się ono powszechnie wykorzystywane. Przestępcy prowadzą obecnie farmy oszustw NFC, które automatyzują transakcje i są wymierzone w instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej.