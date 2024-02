Zakupy online wciąż górą

W ubiegłym roku nieco ponad połowę wszystkich transakcji BLIKIEM stanowiły płatności w e-commerce. Użytkownicy zapłacili nim w sklepach internetowych 921 mln razy, czyli o 29 proc. więcej niż w 2022 r. Wartość transakcji online osiągnęła w ubiegłym roku poziom 125,6 mld zł wobec 89,2 mld rok wcześniej. Natomiast średnia kwota pojedynczego zakupu na platformach e-commerce wyniosła w tym czasie 130 zł. Najwięcej operacji BLIKIEM w tym kanale, bo aż 267,7 mln, zrealizowano w ostatnim kwartale ub.r.

W 2023 r. BLIK pozostał naturalnym wyborem konsumentów podczas zakupów online. Najchętniej wykorzystywany był na platformach typu marketplace (wzrost liczby transakcji o 23 proc. r/r), gdzie średni koszyk zakupowy wyniósł 121 zł. Polacy stosunkowo często płacili nim również za zakłady bukmacherskie i regulowali opłaty – liczba transakcji w tych dwóch kategoriach wzrosła rok do roku odpowiednio o 35 i 32 proc.

Rośnie popularność przelewów na telefon

W ostatnim roku w imponującym tempie rosła także liczba przelewów na numer telefonu BLIK. Między styczniem a grudniem 2023 r. użytkownicy zlecili aż 415,4 mln takich transakcji, czyli o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. Płatności P2P stanowią obecnie blisko jedną czwartą wszystkich operacji BLIKIEM. Ich wartość w 2023 r. osiągnęła poziom 57,4 mld zł (o 93 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.), natomiast średnia kwota przelewu na telefon BLIK to 145 zł.

– Dzięki BLIKOWI użytkownicy mogą rozliczać się natychmiastowo pomiędzy różnymi bankami, już 17 podmiotów udostępniło tę niezwykle przydatną na co dzień usługę - podkreśla Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. - W ostatnim roku do grona oferujących przelew na telefon BLIK dołączył Nest Bank, a trzy kolejne instytucje – Bank Millennium, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie i Bank Pekao – zdecydowały się wprowadzić usługę „Prośba o przelew”. To zyskująca na popularności opcja, która pozwala na jeszcze sprawniejsze zarządzanie grupowymi finansami w różnych życiowych sytuacjach, takich jak wspólne wyjścia czy zakupy – dodaje Monika Król.

Płatności w sklepach i wypłaty z bankomatów

Od stycznia do grudnia ub.r. dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W ciągu dwunastu miesięcy zrealizowano 364,2 mln takich operacji, z czego blisko 131 mln stanowiły płatności zbliżeniowe. Od początku udostępnienia tej usługi aktywowało ją 2,6 mln użytkowników i skorzystano z niej w 142 krajach na całym świecie. W samym czwartym kwartale Polacy zapłacili BLIKIEM (kodem lub zbliżeniowo) w sklepach stacjonarnych 99 mln razy. Wartość wszystkich transakcji w POS w tym okresie wyniosła 5,7 mld zł, z kolei średnia kwota pojedynczej operacji to 57 zł.

W 2023 r. odnotowano w systemie także stały wzrost wpłat i wypłat gotówki w ATM. Między styczniem a grudniem ub.r. ich liczba wzrosła rok do roku o 23 proc. – do poziomu 61 mln. Z kolei ich wartość osiągnęła 40,4 mld zł, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku. Średnia kwota wypłaty z bankomatu to 661 zł.