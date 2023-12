Bezpieczny kredyt 2 procent

Bezpieczny kredyt 2 proc. jest dostępny od lipca 2023 roku, jako element publicznego wsparcia młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania w życiu. Popyt na niego okazał się znacząco większy, niż się spodziewano. Rząd szacował, że w 2023 r. zostanie udzielonych ok. 10 tys. kredytów, o wartości ok. 3,2 mld zł, co kosztowałby budżet państwa ok. 178 mln zł dopłat do tych kredytów. Na dopłaty z budżetu wprowadzono łączny na 2023 i 2024 r. limit w wysokości 941 mln zł.



W środę Bank Ochrony Środowiska zdecydował się na czasowe wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków w ramach programu z dniem 29 grudnia 2023 roku. Podkreślił, że nie oznacza to wycofania się z programu.

Program tanich kredytów podbił jednak ceny nieruchomości. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów od grudnia 2022 r. do października wzrosły o 18 proc., przekraczając 16 tys. zł za mkw. W Warszawie na nowe 50-metrowe mieszkanie w październiku trzeba było mieć średnio 802 tys. zł. Pod koniec grudnia wystarczyło ok. 680 tys. zł, czyli 120 tys. zł mniej. W Krakowie lokale zdrożały w tym czasie o 23 proc., do niemal 15,5 tys. zł za mkw., w Trójmieście – o 21 proc., do niespełna 14,3 tys. zł, a w Poznaniu – o 11 proc., do 11,7 tys. zł za mkw.