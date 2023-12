Wakacje kredytowe nie dla wszystkich. Jest kryterium dochodowe

420 tys. kredytów z wakacjami

W ocenie skutków regulacji podano, że nowe wakacje kredytowe mogą objąć ok. 420 tys. zł umów kredytowych. Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane UKNF, maksymalny koszt roczny przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych to 3,6 mld zł, a przy założeniu, że będzie to analogiczny odsetek uprawnionych jak poprzednio - banki poniosą koszt na poziomie 2,5 mld zł.

Łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych wynosił 12,8 mld zł, czyli ok. 6,4 mld zł rocznie.

Buda: to katastrofa

Obecny projekt przedłużania wakacji kredytowych na 2024 r. jest nieco bardziej liberalny niż ten przygotowany przez posłów „Polski 2050” kilka tygodniu temu, gdzie była mowa o kryterium dochodowym na poziomie 40 proc. raty do dochodu. Jest za to bardziej restrykcyjny w porównaniu z propozycją rządu PiS (który proponował m.in. wakacje dla wszystkich posiadaczy kredytów o wartości do 400 tys. zł, a przy większych kredytach miało obowiązywać kryterium dochodowe).

„Katastrofa! Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym dla wszystkich!„ – komentował więc na platformie X Waldemar Buda, poseł PiS, były minister rozwoju, gdzie przygotowano poprzednią ustawę o wsparciu kredytobiorców. - „To ograniczenie uprawnienia dla małych kredytów, a włączenie tych nawet bardzo dużych! Grupa docelowa mniejsza niż połowa w stosunku do naszej ustawy! Tak się kończy pisanie ustaw przez Ministra Finansów! Ustawa jest do kosza, a pracę nad ustawą powinny być przekazane Ministrowi Rozwoju” – ocenił poseł.