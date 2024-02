ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Kształt wakacji kredytowych w tym roku wciąż nie jest przesądzony. W minionym tygodniu Rada Ministrów nie przyjęła projektu przedstawionego przez ministra finansów i odesłała go do dalszych prac i analiz.

Reklama

Nie do końca wiadomo, jakich poprawek oczekiwałaby Rady Ministrów. Czy chodzi o ograniczenie wakacji kredytowych do minimum jak postulują bankowcy, czy raczej o szerszy dostęp do tej ulgi w spłacie rat, co było na rękę politykom.

Czytaj więcej Finanse Domowe Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką Niektóre firmy działające na tym rynku celowo stosują zapisy w umowach trudne do zrozumienia albo nawet niezgodne z prawem.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Nie mniej z ustaleń portalu Business Insider wynika, że jednym z rozważnych scenariuszy w resorcie finansów jest zliberalizowanie dostępu do wakacji kredytowych, tak by mogło z nich skorzystać więcej osób. Dotychczasowy projekt zakładał, że po urlop w spłacie rat mogliby sięgać ci kredytobiorcy, który na obsługę swojego zobowiązania przeznaczają co najmniej 35 proc. miesięcznego dochodu. Według wyliczeń MF, takich uprawnionych może być ok. 420 tys., czyli ok. 20 proc. posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r.

- Poszerzenie dostępu do wakacji kredytowych jest złym pomysłem – podkreślali z kolei bankowcy na środowej konferencji Związku Banków Polskich.