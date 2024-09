Jak zauważa Magdalena Ostrowska z ING Banku Śląskiego posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do konta. – Udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do składania w imieniu i na rzecz posiadacza dyspozycji, w takim samym zakresie jak posiadacz rachunku – wylicza. I dodaje, że takie pełnomocnictwo nie obejmuje uprawnienia do składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, udzielania dalszych pełnomocnictw, cesji praw z umowy na pełnomocnika oraz zmiany danych wskazanych w komunikacie określającym niezbędny zakres danych i dokumentów do zawarcia i realizacji umowy.

Jak zauważa Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska w banku funkcjonuje kilka rodzajów pełnomocnictw. – Nieograniczone, dotyczące wszystkich rachunków bankowych prowadzonych obecnie i w przyszłości do wykonywania wszelkich czynności związanych z tymi rachunkami – tłumaczy.

Z kolei Patrycja Król z Banku Millennium zauważa, że w przypadku pełnomocnictwa notarialnego bank zawsze potwierdza jego prawidłowość. – Dopóki go nie zaakceptujemy, co może potrwać do kilku dni roboczych, nie przyjmujemy żadnych dyspozycji do rachunku klienta – podkreśla Patrycja Król.

Dodaje, że pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności prawnych, a takie pełnomocnictwo może odwołać właściciel, ponadto sam pełnomocnik może dokonać zrzeczenia się pełnomocnictwa.

W domu maklerskim

A jak jest z dostępem do funduszy inwestycyjnych? Magdalena Ostrowska z ING Banku Śląskiego mówi, że klient może ustanowić pełnomocników ogólnych do składania w swoim imieniu zleceń lub dyspozycji.