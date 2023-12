Największy sprzedawca złota w Polsce wchodzi także w diamenty inwestycyjne

Mennica Skarbowa podaje, że dostawcą diamentów inwestycyjnych jest Monte Carlo Diam, firma będąca członkiem giełdy towarowej w Antwerpii, największej platformy handlu diamentami na świecie. Projekt spółki to odpowiedź na zmieniające się preferencje inwestorów oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na różnorodność inwestycji w ramach portfela inwestycyjnego. W opinii zarządu Mennicy Skarbowej nowa oferta dla inwestorów przyczyni się do zwiększenia przychodów spółki, ale także bazy klientów szukających alternatywnych form inwestowania własnych środków.

Diamenty z pewnego źródła

Diamenty inwestycyjne, w przeciwieństwie do diamentów jubilerskich, są selekcjonowane głównie ze względu na ich parametry jakościowe – takie jak szlif, barwa, czystość i masa karatowa. Mają także rozwinięty system certyfikacji z unikalnym numerem oraz precyzyjnym opisem parametrów kamienia, który gwarantuje ich jakość oraz wartość inwestycyjną.

– Diamenty od dawna są symbolem trwałości, klasy i wartości. Ceny tych kamieni zaczynają się od około 1,5 tys. zł, a najdroższe warte są nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Wprowadzenie diamentów inwestycyjnych do naszej oferty umożliwi inwestorom dywersyfikację portfela, oferując jednocześnie trwałe aktywa o unikalnych cechach – mówi Adam Stroniawski, dyrektor zarządzający ds. Sprzedaży Mennicy Skarbowej.

– Oferowane przez nas produkty spełniają najwyższe standardy jakości i pochodzą z zaufanych źródeł, np. od dostawcy Monte Carlo Diam, gwarantując inwestorom pewność co do autentyczności i wartości inwestycji. Diamenty zostaną wprowadzone do sprzedaży od grudnia i będzie można nabyć je na naszej stronie internetowej oraz w oddziałach – dodaje.