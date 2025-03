Skuteczna nauka inwestowania w sztukę

Światowe domy aukcyjne powstały w XVIII stuleciu, np. Dorotheum w Wiedniu założono w 1707 roku. Pierwsze domy aukcyjne z prawdziwego zdarzenia powstały w Polsce w 1989 roku. Od lat pytam naszych antykwariuszy, czy klienci przyprowadzają dzieci do antykwariatu? Najczęściej pada odpowiedź: nie.

Jak wygląda polski rynek komiksu

Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie istniał rynek komiksu. Pierwszą aukcję Desa Unicum zorganizowała w 2014 roku. Wtedy oryginalne plansze Chmielewskiego miały ceny wywoławcze ok. 2 tys. zł. Sprzedawane były nierzadko po ok. 5 tys. zł. Dziś są istotnie droższe. Wyjaśniamy dlaczego.

Sensacyjnym wydarzeniem była listopadowa licytacja z 2015 roku, gdy rekordowo za 75 tys. zł sprzedano okładkę XX księgi przygód Tytusa. Na tamtej aukcji spotkało się dwóch licytujących, którym brakowało tego obiektu do zbioru, poniosły ich emocje? Jaką rolę spełniają emocje na rynku sztuki?

Informujemy młodego człowieka, że impulsem do wzrostu zainteresowania dziełami sztuki, do wzrostu ich cen są wystawy w prestiżowych muzeach. W 2018 roku Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało pierwszą w naszym kraju monograficzną wystawę komiksu. Cieszyła się gigantyczną frekwencją. To wzmocniło popyt na aukcjach. Muzealne eksponaty pochodziły z prywatnej kolekcji Wojciecha Jamy – jednego z kuratorów wystawy.