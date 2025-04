W Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 4 kwietnia otwarto wystawę „Klasycy awangardy. Malarstwo polskie 1950–1970”. To oddane w depozyt wysokiej klasy obrazy z prywatnej kolekcji Bogdana Jakubowskiego. Kolekcjoner od 1974 r. mieszka w Paryżu. Od lat 80. kupował na świecie polską współczesną sztukę abstrakcyjną.

Reklama

W tamtych latach Polacy szukali na świecie wyłącznie dzieł naszych malarzy z École de Paris lub tzw. szkoły monachijskiej, np. Alfreda Wierusza Kowalskiego i Józefa Brandta. Jakubowski jako pionier zainteresował się sztuką abstrakcyjną.

Czytaj więcej Inwestycje Alternatywne Bogata oferta na każdą kieszeń Od początku roku wystawiane są dzieła w okazyjnie niskich cenach. To atrakcja dla inwestorów lub...

Najpierw zgromadził archiwum o wystawach polskiej sztuki na świecie w czasach PRL. Skoro była wystawa, to jechał w teren i sprawdzał, co po niej zostało. Szybko spostrzegł ważną rynkową prawidłowość. Jeśli polski malarz miał wystawę na Zachodzie, to zwykle tylko jedną.

W PRL procedury paszportowe i wywozu dzieł sztuki były tak skomplikowane, że zachodniej galerii nie opłacało się organizowanie kolejnej ekspozycji. Prezentowane dzieła nie wracały nad Wisłę, ponieważ koszt transportu był wyższy niż ich wartość rynkowa. Obrazy zostawały na strychu…