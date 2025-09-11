Reklama

Złoto bije rekordy. Czy cena uncji sięgnie 4000 dolarów?

Cena złota ustanawiała w ostatnich dniach rekord za rekordem. Bardzo dobrze radzi sobie również ostatnio srebro.

Publikacja: 11.09.2025 04:56

Czynnikami wspierającymi wzrost cen złota były ostatnio m.in. zakupy banków centralnych i niepewność

Czynnikami wspierającymi wzrost cen złota były ostatnio m.in. zakupy banków centralnych i niepewność geopolityczna

Foto: Shutterstock

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpływają na rekordowe wzrosty cen złota?
  • Dlaczego decyzje amerykańskiego Fedu są kluczowe dla rynku złota?
  • Kiedy cena złota może osiągnąć 4000 dolarów za uncję według analityków?
  • W jaki sposób inne metale szlachetne, takie jak srebro i platyna, zmieniały swoje ceny w ostatnim czasie?

Za uncję złota płacono w środę po południu 3655 dol., czyli o 38 proc. więcej niż na początku roku. Dzień wcześniej cena ustanowiła rekord, lekko przekraczając 3674 dol. za uncję. W kontraktach terminowych na grudzień płacono natomiast podczas środowej sesji za uncję złota nawet 3696 dol. Czynnikami wspierającymi wzrost cen kruszcu były w ostatnich miesiącach m.in. zakupy dokonywane przez banki centralne, niepewność geopolityczna i dotycząca perspektyw dla gospodarki światowej, a także napływy kapitału do ETF-ów inwestujących w złoto. Ostatnio silnym impulsem wzrostowym dla cen kruszcu stał się wzrost oczekiwań inwestorów, że amerykański bank centralny wróci do cięcia stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września.

Czytaj więcej

Cena złota przebiła szczyt z kwietnia i ustanowiła nowy rekord
Finanse
Nowy rekord cen złota – już powyżej 3500 dolarów za uncję

Inwestorzy czekają na decyzję Fed

Obniżka stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu wydaje się już być przesądzona. Barometr CME FedWatch wskazywał w środę, że szanse na cięcie głównej stopy o 25 pb. wynoszą blisko 92 proc., a jej obniżki o 50 pb. są oceniane na 8 proc. Rynek spodziewa się, że do końca roku może dojść łącznie do trzech redukcji stóp. Tym przekonaniem mogą ewentualnie zachwiać czwartkowe dane o inflacji konsumenckiej w USA, ale niedawne, bardzo silne rewizje w dół danych o wzroście liczby amerykańskich etatów sugerują, że Fed powinien znów luzować politykę pieniężną. To może natomiast osłabiać dolara i sprzyjać wzrostowi cen metali szlachetnych.

„Rosnące ryzyko dla rynku pracy prawdopodobnie skłoni Fed do utrzymania łagodnej polityki pieniężnej do marca 2026 roku” – napisali Soni Kumari i Daniel Hynes, analitycy ANZ Group Holdings Ltd. Podnieśli oni prognozę dla złota na koniec roku. „Spodziewamy się dalszego wzrostu zapasów złota na głównych rynkach, w tym w Chinach i Indiach. Przewidujemy dodatkowe 200 ton inwestycji w ETF-y w pozostałej części 2025 r.” – piszą eksperci ANZ.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Analitycy Goldman Sachs przewidują obecnie, że cena złota wzrośnie do 3700 USD za uncję do końca teg
Finanse
Uncja złota za 3700 dolarów. Tak może być jeszcze w tym roku

Większość prognoz dla cen złota jest wciąż jednak dosyć „konserwatywna”. Mediana projekcji strategów, zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że na koniec roku uncja kruszcu powinna kosztować 3363,42 dol. Najbardziej pesymistyczną prognozę opracował rząd Australii. Przewiduje tylko 2637,65 dol. za uncję. To jednak projekcja z marca. Najbardziej „bycze” prognozy mają analitycy BNP Paribas i MUFG Banku. Przewidują 3850 dol. za uncję złota na koniec grudnia.

Kiedy złoto może sięgnąć 4000 dol.? Zdaniem części analityków może tak się stać już w drugim kwartale 2026 r. Eksperci BofA Merrill Lynch prognozują 4000 dol. na koniec marca, a stratedzy JPMorgan Chase spodziewają się, że złota będzie wtedy kosztowało 4020 dol.

Czy uncja złota sięgnie 4000 dolarów?

Oczywiście zachowanie cen złota w nadchodzących miesiącach będzie zależało od wielu czynników, w tym od tego, jak duże będzie zapotrzebowanie na „bezpieczne” aktywa. Analitycy Goldman Sachs prognozują w podstawowym scenariuszu, że do połowy 2026 r. cena dojdzie do 4000 dol. W scenariuszu sprzyjającym kruszcowi cena może sięgnąć w przyszłym roku 4500 dol. za uncję. Gdyby jednak na rynek złota trafił zaledwie 1 proc. pieniędzy trzymanych przez inwestorów prywatnych w amerykańskich obligacjach rządowych, to cena kruszcu mogłoby dojść do 5000 dol. Tak mogłoby się stać w razie naruszenia niezależności Fedu.

– Scenariusz w którym niezależność Fed zostanie naruszona, prawdopodobnie doprowadzi do wyższej inflacji, niższych cen akcji i długoterminowych obligacji oraz erozji statusu dolara jako waluty rezerwowej. W przeciwieństwie do tego, złoto jest magazynem wartości, który nie opiera się na zaufaniu do instytucji – wskazuje Samantha Dart, analityczka Goldman Sachs. Eksperci banku napisali, że „złoto pozostaje naszą najwyżej ocenianą rekomendacją inwestycyjną w sektorze surowców”.

Czytaj więcej

Jerome Powell, prezes Fedu
Dane gospodarcze
Ekonomiści są zgodni: Fed obniży stopy we wrześniu i jeszcze raz w tym roku
Reklama
Reklama

Prezydent Trump w ostatnich miesiącach wielokrotnie krytykował politykę Fedu i naciskał na obniżki stóp procentowych. Pod koniec sierpnia zwolnił ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Fedu, zarzucając jej oszustwa hipoteczne. Cook pozwała administrację Trumpa do sądu i nie uznała decyzji o zwolnieniu. We wtorek sąd orzekł, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy może ona pozostać we władzach Fedu. Zaostrzenie tego konfliktu mogłoby przyczynić się do wzrostu cen złota.

Jak dają zarobić inne metale

Nie tylko złoto miało ostatnio dobrą passę. W środę po południu za 1 uncję srebra płacono 41,13 dol. Cena była więc bliska poniedziałkowego szczytu, wynoszącego 41,68 dol. za uncję, czyli najwyższego poziomu od sierpnia 2011 r. Srebro zyskało od początku roku blisko 43 proc. Do rekordu z kwietnia 2011 r. (49,8 dol.) brakuje mu jednak 15 proc. Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy strategów dla tego kruszcu są bardzo ostrożne. Ich mediana na koniec 2025 r. wynosi 35,72 dol., a poszczególne projekcje wahają się od 31 dol. (ING) do 41 dol. (Intesa Sanpaolo). Spośród prognoz na kolejne kwartały wyróżnia się projekcja BofA Merrill Lynch, mówiąca o 45 dol. na koniec września 2026 r.

Czytaj więcej

Srebro najdroższe od 14 lat. Powodów jest kilka
Finanse
Srebro najdroższe od 14 lat. Powodów jest kilka

Ceny platyny wzrosły od początku 2025 r. o 54 proc. Szczyt osiągnęły w lipcu na poziomie lekko ponad 1500 dol. za uncję. W środę po południu cena wynosiła 1402 dol. Prognozy strategów na koniec 2025 r. wahają się od 877,78 dol. (Tradingeconomics) do 1500 dol. (BofA Merrill Lynch).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Surowce Metale Szlachetne Złoto

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpływają na rekordowe wzrosty cen złota?
  • Dlaczego decyzje amerykańskiego Fedu są kluczowe dla rynku złota?
  • Kiedy cena złota może osiągnąć 4000 dolarów za uncję według analityków?
  • W jaki sposób inne metale szlachetne, takie jak srebro i platyna, zmieniały swoje ceny w ostatnim czasie?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Grosze za miliony
Inwestycje Alternatywne
Grosze za miliony
Ferrotyp z wizerunkiem Billy'ego Kida, słynnego rewolwerowca, sprzedano na aukcji w 2011 r. za 2,3 m
Inwestycje Alternatywne
Fotografia kolekcjonerska na fali. Od Ikony Einsteina po milionowe aukcje
Atrakcją wystawy jest obraz Wojciecha Fangora
Inwestycje Alternatywne
Kup tanio, sprzedaj z zyskiem
Licytowany będzie względnie tani obraz Jonasza Sterna
Inwestycje Alternatywne
Bogata oferta na każdą kieszeń
Rekordowe ceny osiągają komiksy Henryka Jerzego Chmielewskiego
Inwestycje Alternatywne
Skuteczna nauka inwestowania w sztukę
Reklama
Reklama
e-Wydanie