Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpływają na rekordowe wzrosty cen złota?

Dlaczego decyzje amerykańskiego Fedu są kluczowe dla rynku złota?

Kiedy cena złota może osiągnąć 4000 dolarów za uncję według analityków?

W jaki sposób inne metale szlachetne, takie jak srebro i platyna, zmieniały swoje ceny w ostatnim czasie?

Za uncję złota płacono w środę po południu 3655 dol., czyli o 38 proc. więcej niż na początku roku. Dzień wcześniej cena ustanowiła rekord, lekko przekraczając 3674 dol. za uncję. W kontraktach terminowych na grudzień płacono natomiast podczas środowej sesji za uncję złota nawet 3696 dol. Czynnikami wspierającymi wzrost cen kruszcu były w ostatnich miesiącach m.in. zakupy dokonywane przez banki centralne, niepewność geopolityczna i dotycząca perspektyw dla gospodarki światowej, a także napływy kapitału do ETF-ów inwestujących w złoto. Ostatnio silnym impulsem wzrostowym dla cen kruszcu stał się wzrost oczekiwań inwestorów, że amerykański bank centralny wróci do cięcia stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września.

Reklama Reklama

Inwestorzy czekają na decyzję Fed

Obniżka stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu wydaje się już być przesądzona. Barometr CME FedWatch wskazywał w środę, że szanse na cięcie głównej stopy o 25 pb. wynoszą blisko 92 proc., a jej obniżki o 50 pb. są oceniane na 8 proc. Rynek spodziewa się, że do końca roku może dojść łącznie do trzech redukcji stóp. Tym przekonaniem mogą ewentualnie zachwiać czwartkowe dane o inflacji konsumenckiej w USA, ale niedawne, bardzo silne rewizje w dół danych o wzroście liczby amerykańskich etatów sugerują, że Fed powinien znów luzować politykę pieniężną. To może natomiast osłabiać dolara i sprzyjać wzrostowi cen metali szlachetnych.

„Rosnące ryzyko dla rynku pracy prawdopodobnie skłoni Fed do utrzymania łagodnej polityki pieniężnej do marca 2026 roku” – napisali Soni Kumari i Daniel Hynes, analitycy ANZ Group Holdings Ltd. Podnieśli oni prognozę dla złota na koniec roku. „Spodziewamy się dalszego wzrostu zapasów złota na głównych rynkach, w tym w Chinach i Indiach. Przewidujemy dodatkowe 200 ton inwestycji w ETF-y w pozostałej części 2025 r.” – piszą eksperci ANZ.