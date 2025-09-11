Aktualizacja: 11.09.2025 05:21 Publikacja: 11.09.2025 04:56
Czynnikami wspierającymi wzrost cen złota były ostatnio m.in. zakupy banków centralnych i niepewność geopolityczna
Za uncję złota płacono w środę po południu 3655 dol., czyli o 38 proc. więcej niż na początku roku. Dzień wcześniej cena ustanowiła rekord, lekko przekraczając 3674 dol. za uncję. W kontraktach terminowych na grudzień płacono natomiast podczas środowej sesji za uncję złota nawet 3696 dol. Czynnikami wspierającymi wzrost cen kruszcu były w ostatnich miesiącach m.in. zakupy dokonywane przez banki centralne, niepewność geopolityczna i dotycząca perspektyw dla gospodarki światowej, a także napływy kapitału do ETF-ów inwestujących w złoto. Ostatnio silnym impulsem wzrostowym dla cen kruszcu stał się wzrost oczekiwań inwestorów, że amerykański bank centralny wróci do cięcia stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września.
Obniżka stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu wydaje się już być przesądzona. Barometr CME FedWatch wskazywał w środę, że szanse na cięcie głównej stopy o 25 pb. wynoszą blisko 92 proc., a jej obniżki o 50 pb. są oceniane na 8 proc. Rynek spodziewa się, że do końca roku może dojść łącznie do trzech redukcji stóp. Tym przekonaniem mogą ewentualnie zachwiać czwartkowe dane o inflacji konsumenckiej w USA, ale niedawne, bardzo silne rewizje w dół danych o wzroście liczby amerykańskich etatów sugerują, że Fed powinien znów luzować politykę pieniężną. To może natomiast osłabiać dolara i sprzyjać wzrostowi cen metali szlachetnych.
„Rosnące ryzyko dla rynku pracy prawdopodobnie skłoni Fed do utrzymania łagodnej polityki pieniężnej do marca 2026 roku” – napisali Soni Kumari i Daniel Hynes, analitycy ANZ Group Holdings Ltd. Podnieśli oni prognozę dla złota na koniec roku. „Spodziewamy się dalszego wzrostu zapasów złota na głównych rynkach, w tym w Chinach i Indiach. Przewidujemy dodatkowe 200 ton inwestycji w ETF-y w pozostałej części 2025 r.” – piszą eksperci ANZ.
Większość prognoz dla cen złota jest wciąż jednak dosyć „konserwatywna”. Mediana projekcji strategów, zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że na koniec roku uncja kruszcu powinna kosztować 3363,42 dol. Najbardziej pesymistyczną prognozę opracował rząd Australii. Przewiduje tylko 2637,65 dol. za uncję. To jednak projekcja z marca. Najbardziej „bycze” prognozy mają analitycy BNP Paribas i MUFG Banku. Przewidują 3850 dol. za uncję złota na koniec grudnia.
Kiedy złoto może sięgnąć 4000 dol.? Zdaniem części analityków może tak się stać już w drugim kwartale 2026 r. Eksperci BofA Merrill Lynch prognozują 4000 dol. na koniec marca, a stratedzy JPMorgan Chase spodziewają się, że złota będzie wtedy kosztowało 4020 dol.
Oczywiście zachowanie cen złota w nadchodzących miesiącach będzie zależało od wielu czynników, w tym od tego, jak duże będzie zapotrzebowanie na „bezpieczne” aktywa. Analitycy Goldman Sachs prognozują w podstawowym scenariuszu, że do połowy 2026 r. cena dojdzie do 4000 dol. W scenariuszu sprzyjającym kruszcowi cena może sięgnąć w przyszłym roku 4500 dol. za uncję. Gdyby jednak na rynek złota trafił zaledwie 1 proc. pieniędzy trzymanych przez inwestorów prywatnych w amerykańskich obligacjach rządowych, to cena kruszcu mogłoby dojść do 5000 dol. Tak mogłoby się stać w razie naruszenia niezależności Fedu.
– Scenariusz w którym niezależność Fed zostanie naruszona, prawdopodobnie doprowadzi do wyższej inflacji, niższych cen akcji i długoterminowych obligacji oraz erozji statusu dolara jako waluty rezerwowej. W przeciwieństwie do tego, złoto jest magazynem wartości, który nie opiera się na zaufaniu do instytucji – wskazuje Samantha Dart, analityczka Goldman Sachs. Eksperci banku napisali, że „złoto pozostaje naszą najwyżej ocenianą rekomendacją inwestycyjną w sektorze surowców”.
Prezydent Trump w ostatnich miesiącach wielokrotnie krytykował politykę Fedu i naciskał na obniżki stóp procentowych. Pod koniec sierpnia zwolnił ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Fedu, zarzucając jej oszustwa hipoteczne. Cook pozwała administrację Trumpa do sądu i nie uznała decyzji o zwolnieniu. We wtorek sąd orzekł, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy może ona pozostać we władzach Fedu. Zaostrzenie tego konfliktu mogłoby przyczynić się do wzrostu cen złota.
Nie tylko złoto miało ostatnio dobrą passę. W środę po południu za 1 uncję srebra płacono 41,13 dol. Cena była więc bliska poniedziałkowego szczytu, wynoszącego 41,68 dol. za uncję, czyli najwyższego poziomu od sierpnia 2011 r. Srebro zyskało od początku roku blisko 43 proc. Do rekordu z kwietnia 2011 r. (49,8 dol.) brakuje mu jednak 15 proc. Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy strategów dla tego kruszcu są bardzo ostrożne. Ich mediana na koniec 2025 r. wynosi 35,72 dol., a poszczególne projekcje wahają się od 31 dol. (ING) do 41 dol. (Intesa Sanpaolo). Spośród prognoz na kolejne kwartały wyróżnia się projekcja BofA Merrill Lynch, mówiąca o 45 dol. na koniec września 2026 r.
Ceny platyny wzrosły od początku 2025 r. o 54 proc. Szczyt osiągnęły w lipcu na poziomie lekko ponad 1500 dol. za uncję. W środę po południu cena wynosiła 1402 dol. Prognozy strategów na koniec 2025 r. wahają się od 877,78 dol. (Tradingeconomics) do 1500 dol. (BofA Merrill Lynch).
