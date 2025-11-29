Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na rosnącą wartość luksusowych zegarków jako inwestycji?

Dlaczego ceny złota mają wpływ na rynek używanych zegarków luksusowych?

Które marki i modele zegarków są najbardziej pożądane przez inwestorów i dlaczego?

Jakie strategie inwestycyjne są stosowane na rynku luksusowych zegarków?

Co sprawia, że luksusowe zegarki są odporne na wahania tradycyjnych rynków?

Ceny złota stale osiągają nowe rekordy. Po raz pierwszy w historii przekroczyły 4300 dol. za uncję trojańską w październiku 2025 r., ustanawiając tym samym historyczny rekord. Inwestorzy tradycyjnie szukają złota, kontraktów CFD i ETF-ów, gdy ceny złota rosną, ale złote zegarki stanowią solidną i często pomijaną okazję do zatrzymania kapitału, według Daniela Nielsa Nielsena, założyciela i prezesa Timetrade Investments. Firma, działająca w Europie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tworzy dla klientów specjalistyczne portfele zegarków inwestycyjnych.

Reklama Reklama

– Złoto historycznie zachowywało lub zyskiwało na wartości w okresach zmienności. Dokonywanie zakupów na dużą skalę przez banki centralne nasila presję na wzrost cen. Ponieważ złoto podąża wyłącznie za zmianami cen, a nie generuje przepływów pieniężnych, wielu inwestorów poszukuje instrumentów finansowych, które śledzą cenę złota – takich jak sztabki złota, kontrakty CFD czy ETF-y – mówi Daniel Niels Nielsen, dodając: – Złote zegarki stanowią unikalną klasę aktywów i w przeciwieństwie do złota inwestycyjnego, nasze portfolio złotych zegarków pozwala nam na dodanie strategii i kunsztu wykonania. Złote zegarki korelują z cenami surowców, ale wiele dodatkowych aspektów wynika z wartości marki i rzadkości. Produkcja złotych zegarków jest celowo ograniczona, a wiele modeli jest trudno dostępnych. To zapewnia dodatkową ochronę przed zmiennością i potencjał zysków przewyższających zmiany cen złota.

Luksusowe zegarki cieszą się popytem jako inwestycje alternatywne

Gwałtowny rozwój rynku luksusowych zegarków w ciągu ostatnich 10 lat stworzył rynek wtórny zegarków o wartości 22 miliardów dol. Ze względu na niedobór, nabywcy są skłonni zapłacić znaczne premie za używane modele renomowanych marek, takich jak Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet, a także od znanych producentów niezależnych, takich jak F.P. Journe, przewidując dalszy wzrost ich wartości. Rosnąca globalna klasa średnia i wyższa również napędza ten popyt, ponieważ coraz więcej osób poszukuje dóbr luksusowych zarówno jako symboli statusu, jak i niezawodnego środka przechowywania wartości. Wraz ze wzrostem tych grup demograficznych oczekuje się, że niedobór stanie się jeszcze bardziej widoczny, co w przyszłości jeszcze bardziej zwiększy ceny i konkurencję o wysokiej jakości zegarki – zapowiada firma Investment Watches, która usystematyzowała zarówno kupowanie, sprzedawanie, jak i inwestowanie w nienoszone i używane, nowoczesne i zabytkowe zegarki luksusowe. – Nasz cel jest prosty – chcemy być najbezpieczniejszym i najbardziej transparentnym miejscem na świecie, gdzie można kupić luksusowy zegarek. Niezależnie od tego, czy inwestujesz sześć tysięcy, czy sześć cyfr, wierzymy, że proces powinien być bezproblemowy, oparty na wiedzy i przede wszystkim godny zaufania – mówi prezes spółki, Jonas Berntsen.

Globalny rynek luksusowych zegarków znacząco się rozwinął, a wartość rynku wtórnego szacuje się obecnie na około 24 miliardy dol. Co więcej, jedna trzecia zegarków luksusowych jest kupowana i sprzedawana z drugiej ręki. Wzrost ten napędzany jest rosnącym popytem na zegarki kolekcjonerskie oraz ograniczoną produkcją, a co za tym idzie, ograniczoną dostępnością u autoryzowanych sprzedawców na rynku pierwotnym. Na przykład, kolekcjonerzy mogą czekać nawet pięć lat na zakup niektórych modeli zegarków Rolex. To sprawia, że rynek wtórny staje się coraz ważniejszym kanałem dystrybucji zarówno dla inwestorów, jak i kolekcjonerów.