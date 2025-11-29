Aktualizacja: 29.11.2025 17:03 Publikacja: 29.11.2025 16:30
Ceny złota stale osiągają nowe rekordy. Po raz pierwszy w historii przekroczyły 4300 dol. za uncję trojańską w październiku 2025 r., ustanawiając tym samym historyczny rekord. Inwestorzy tradycyjnie szukają złota, kontraktów CFD i ETF-ów, gdy ceny złota rosną, ale złote zegarki stanowią solidną i często pomijaną okazję do zatrzymania kapitału, według Daniela Nielsa Nielsena, założyciela i prezesa Timetrade Investments. Firma, działająca w Europie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tworzy dla klientów specjalistyczne portfele zegarków inwestycyjnych.
– Złoto historycznie zachowywało lub zyskiwało na wartości w okresach zmienności. Dokonywanie zakupów na dużą skalę przez banki centralne nasila presję na wzrost cen. Ponieważ złoto podąża wyłącznie za zmianami cen, a nie generuje przepływów pieniężnych, wielu inwestorów poszukuje instrumentów finansowych, które śledzą cenę złota – takich jak sztabki złota, kontrakty CFD czy ETF-y – mówi Daniel Niels Nielsen, dodając: – Złote zegarki stanowią unikalną klasę aktywów i w przeciwieństwie do złota inwestycyjnego, nasze portfolio złotych zegarków pozwala nam na dodanie strategii i kunsztu wykonania. Złote zegarki korelują z cenami surowców, ale wiele dodatkowych aspektów wynika z wartości marki i rzadkości. Produkcja złotych zegarków jest celowo ograniczona, a wiele modeli jest trudno dostępnych. To zapewnia dodatkową ochronę przed zmiennością i potencjał zysków przewyższających zmiany cen złota.
Gwałtowny rozwój rynku luksusowych zegarków w ciągu ostatnich 10 lat stworzył rynek wtórny zegarków o wartości 22 miliardów dol. Ze względu na niedobór, nabywcy są skłonni zapłacić znaczne premie za używane modele renomowanych marek, takich jak Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet, a także od znanych producentów niezależnych, takich jak F.P. Journe, przewidując dalszy wzrost ich wartości. Rosnąca globalna klasa średnia i wyższa również napędza ten popyt, ponieważ coraz więcej osób poszukuje dóbr luksusowych zarówno jako symboli statusu, jak i niezawodnego środka przechowywania wartości. Wraz ze wzrostem tych grup demograficznych oczekuje się, że niedobór stanie się jeszcze bardziej widoczny, co w przyszłości jeszcze bardziej zwiększy ceny i konkurencję o wysokiej jakości zegarki – zapowiada firma Investment Watches, która usystematyzowała zarówno kupowanie, sprzedawanie, jak i inwestowanie w nienoszone i używane, nowoczesne i zabytkowe zegarki luksusowe. – Nasz cel jest prosty – chcemy być najbezpieczniejszym i najbardziej transparentnym miejscem na świecie, gdzie można kupić luksusowy zegarek. Niezależnie od tego, czy inwestujesz sześć tysięcy, czy sześć cyfr, wierzymy, że proces powinien być bezproblemowy, oparty na wiedzy i przede wszystkim godny zaufania – mówi prezes spółki, Jonas Berntsen.
Globalny rynek luksusowych zegarków znacząco się rozwinął, a wartość rynku wtórnego szacuje się obecnie na około 24 miliardy dol. Co więcej, jedna trzecia zegarków luksusowych jest kupowana i sprzedawana z drugiej ręki. Wzrost ten napędzany jest rosnącym popytem na zegarki kolekcjonerskie oraz ograniczoną produkcją, a co za tym idzie, ograniczoną dostępnością u autoryzowanych sprzedawców na rynku pierwotnym. Na przykład, kolekcjonerzy mogą czekać nawet pięć lat na zakup niektórych modeli zegarków Rolex. To sprawia, że rynek wtórny staje się coraz ważniejszym kanałem dystrybucji zarówno dla inwestorów, jak i kolekcjonerów.
Podczas gdy tradycyjne rynki zmagały się z wahaniami, luksusowe zegarki stały się alternatywnym aktywem o wyjątkowej odporności.
W latach 2019–2025 dyskrecjonalne portfele Timetrade odnotowały skumulowany wzrost o ponad 300 proc., przewyższając złoto, akcje i główne indeksy europejskie – a wszystko to przy zachowaniu niskiego lub średniego profilu ryzyka i 9–12-miesięcznej widoczności płynności.
W tym roku czołowi producenci luksusowych zegarków podnieśli ceny kilku modeli, takich jak Rolex, który najbardziej podniósł cenę złotej edycji Daytony o około 14 proc., według cennika opublikowanego przez Italian Watch Spotter. Kiedy producenci zegarków podnoszą ceny, rynek wtórny zazwyczaj reaguje z opóźnieniem, mówi Daniel Niels Nielsen.
– Po pierwsze, producenci tacy jak Rolex regulują ceny katalogowe, ponieważ rosną koszty materiałów do produkcji masowego złota. Rynek wtórny zazwyczaj reaguje z sześcio- lub dziewięciomiesięcznym opóźnieniem, gdy inwestorzy i kupujący zauważą, że sam zegarek reprezentuje znaczną wartość surowca – mówi Daniel Niels Nielsen, dodając:
– Opóźnienie oznacza atrakcyjną okazję inwestycyjną, w której można lokować kapitał w złote zegarki, dopóki rynek w pełni nie dostosuje się do wzrostu cen. Pozwala to na osiągnięcie dodatkowych zysków.
Choć złoto od dawna postrzegane jest jako najlepszy środek przechowywania wartości, luksusowe zegarki takich marek jak Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet w ostatnich latach odnotowały jeszcze lepsze wyniki. Ograniczona podaż, rosnący globalny popyt i emocjonalny urok namacalnego rzemiosła sprawiły, że zegarki stały się wyjątkowo odporną inwestycją.
Zegarki kilku kluczowych marek są konsekwentnie polecane ze względu na ich potencjał utrzymania wartości i wzrostu wartości ze względu na prestiż marki, limitowaną produkcję i wysoki popyt.
Wyjątkowa rozpoznawalność marki, wysoki popyt (często z długimi listami oczekujących na nowe modele), ograniczona podaż i historyczne parametry.
Rzadkość, ekskluzywność, złożona mechanika (mechanizmy autorskie) i tradycja tworzenia kolekcjonerskich egzemplarzy.
Kultowy design, duże zainteresowanie kolekcjonerów i wysoki wskaźnik historycznego wzrostu wartości.
Historyczne znaczenie (np. pierwszy zegarek na Księżycu), dziedzictwo marki i konkretne modele cieszące się dużym popytem.
