Nie tylko złoto. Platyna też świeci inwestycyjnie

W ostatnich miesiącach widać rosnące zainteresowanie Polaków inwestycjami w platynę. Najchętniej kupowane są sztabki, dostępne w gramaturach od 1 g do 100 g, oraz monety bulionowe.

Publikacja: 27.09.2025 09:44

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego w Polsce rośnie zainteresowanie inwestycjami w platynę?
  • Jakie unikalne właściwości ma platyna i jakie są jej główne zastosowania?
  • Jakie czynniki wpływają na cenę platyny na rynku światowym?
  • Jakie znaczenie ma platyna dla różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego i wodorowego?

Platyna to metal rzadki, twardy i wyjątkowo odporny na korozję. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym jest niezastąpiona w wielu gałęziach przemysłu – od motoryzacji, przez elektronikę, aż po medycynę i jubilerstwo. Szczególnie istotna jest jej rola w produkcji katalizatorów samochodowych, gdzie odpowiada za ograniczanie emisji szkodliwych substancji. W przeciwieństwie do złota, którego główną funkcją pozostaje przechowywanie wartości, platyna znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle. Oznacza to, że jej cena w większym stopniu zależy od realnej kondycji gospodarki światowej i zapotrzebowania przemysłowego niż od samych nastrojów inwestorów.

– Szacuje się, że światowe zasoby platyny są znacznie mniejsze niż złota. Roczne wydobycie platyny wynosi około 180–200 ton, podczas gdy złota wydobywa się ponad 3 tys. ton rocznie. Co więcej, ponad 70 proc. globalnego wydobycia platyny koncentruje się w jednym kraju: Republice Południowej Afryki. Drugim istotnym producentem jest Rosja, a pozostałe ilości pochodzą głównie z Zimbabwe, Kanady i USA. Taka koncentracja geograficzna sprawia, że rynek platyny jest bardziej podatny na zakłócenia, zarówno polityczne, jak i logistyczne. Każde opóźnienie w wydobyciu czy napięcia geopolityczne mogą znacząco wpłynąć na podaż i tym samym na cenę metalu – komentuje Adam Stroniawski, dyr. zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej.

Platyna przede wszystkim dla motoryzacji

Platynę pozyskuje się głównie jako produkt uboczny podczas wydobycia rud niklu i miedzi. Proces jej separacji i rafinacji jest jednak czasochłonny i kosztowny, co dodatkowo wpływa na wartość metalu. Wydobycie odbywa się głównie metodą głębinową, a uzyskane rudy przechodzą szereg procesów chemicznych, zanim możliwe jest wyizolowanie czystej platyny. Największym odbiorcą platyny pozostaje przemysł motoryzacyjny – aż 35–40 proc. globalnego popytu trafia do producentów katalizatorów. Kolejne znaczące obszary zastosowań to przemysł chemiczny (katalizatory w syntezach chemicznych), elektroniczny (elementy przewodzące, twarde dyski), medycyna (np. implanty, narzędzia chirurgiczne) oraz energetyka wodorowa – platyna jest kluczowym elementem w ogniwach paliwowych. Nie można też zapominać o jubilerstwie. Choć mniej popularna niż złoto, platyna zyskuje uznanie za swoją trwałość i elegancję. Biżuteria z platyny jest szczególnie ceniona w Azji i Ameryce Północnej, a jej popularność rośnie również w Europie.

Polacy coraz chętniej kupują platynę

Największe rynki zbytu platyny to Chiny, Japonia, USA oraz Niemcy. Chiny dominują w konsumpcji platyny zarówno w przemyśle, jak i w sektorze jubilerskim. W USA i Niemczech platyna zyskuje także na znaczeniu jako aktywo inwestycyjne – podobnie zaczyna być w Polsce. Dynamicznie rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych i ogniw paliwowych w Azji tylko przyspiesza ten trend.

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena platyny wzrosła o ok. 50 proc., przekraczając we wrześniu 2025 r. 1500 dol. za uncję (ok. 1580 dol. w piątek po południu – red.). Wzrost ten wynika z kilku czynników: wzrostu popytu przemysłowego (szczególnie w sektorze zielonej energii i elektromobilności), ograniczeń w podaży z RPA oraz zwiększonego zainteresowania inwestorów, szukających alternatywy dla złota. W związku z planowaną dekarbonizacją transportu i przemysłu, ogniwa paliwowe – w których platyna odgrywa kluczową rolę – mogą stać się jednym z filarów zielonej transformacji. Jednocześnie rozwój technologii wodorowych może przyczynić się do większego popytu na ten metal. Obserwujemy, że Polacy coraz chętniej kupują w naszych salonach i online wyroby z platyny. Najchętniej sztabki inwestycyjne  dostępne w gramaturach od 1 g do 100 g oraz monety bulionowe – popularne emisje to np. kanadyjski Platinum Maple Leaf, amerykański Platinum Eagle czy australijski Platinum Kangaroo. Często bite są w limitowanych nakładach, co zwiększa ich wartość kolekcjonerską – podkreśla Adam Stroniawski.

