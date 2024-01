Niesamowita końcówka roku dla rynku kryptowalut

W IV kwartale 2023 roku odżyły także inwestycje w startupy krypto. Fundusze pozyskane przez nie przekroczyły 2,5 miliarda dolarów, co stanowiło najwyższy wynik w 2023 roku. Listopad był szczególnie udanym miesiącem pod względem pozyskiwania środków finansowych. Inwestorzy wykazywali zainteresowanie projektami infrastrukturalnymi, co zaowocowało znaczącymi inwestycjami, m.in. w rozwiązania interoperacyjności międzyblokowej. To o tyle ciekawe, że – jak pisaliśmy niedawno – według raportu Crunchbase łączna wartość inwestycji funduszy Venture Capital w projekty związane z blockchainem i krypto wyniosła zaledwie 10,7 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 68 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.