Wysokie ceny zachęcają do sprzedaży obrazów

W minionym roku na aukcjach sztuki wystawiono ok. 46 tys. obiektów, zatem o ok. 8 proc. mniej niż rok wcześniej. W ocenianym okresie wylicytowano ok. 12 proc. mniej obiektów niż w 2023 roku.

Omawiane przeze mnie wyniki są nowością. Nie doczekały się jeszcze interpretacji, komentarzy. Potrzebna jest dyskusja, w jaką stronę zmierza rynek aukcyjny? Liderem handlu od lat jest Desa Unicum, której udział w rynku wynosi ok. 48 proc. Na drugim miejscu znalazł się Polswiss Art (ok. 19 proc.). Trzeci jest Sopocki Dom Aukcyjny (ok. 10 proc.). Wzrost zanotowała np. Ostoya (ok. 8 proc.). Natomiast Rempex spadł w rankingu o ok. 14 proc.

Obroty na krajowych aukcjach sztuki w 2024 roku wzrosły nieznacznie

W 2024 roku wolny rynek odkrył kilkadziesiąt dzieł o muzealnej wartości, które osiągnęły rekordowe ceny. Właściciele zdecydowali się je sprzedać skuszeni wysokimi cenami porównywalnych obrazów.

Spektakularne odkrycia i licytacje zanotowała Desa Unicum. Historyczne znaczenie ma rekordowa sprzedaż kolekcji obrazów Tadeusza Brzozowskiego, które pochodzą z USA. Odkryciem był obraz Maurycego Gottlieba sprzedany za 3 mln zł. Dobrą lokatą okazał się obraz Józefa Pankiewicza, który wylicytowano do kwoty 1 mln zł. Ten sam obraz w grudniu 2007 roku osiągnął cenę 134 tys. zł.