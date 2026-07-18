Zegarki wystawiono na aukcji domu aukcyjnego Sotheby's w Nowym Jorku. Kolekcja składa się z 24 egzemplarzy, z których większość to modele marki OMEGA.

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Buzz Aldrin sprzedaje część prywatnej kolekcji zegarków. Zabrakło tego najsłynniejszego

Wśród egzemplarzy wystawionych na aukcji zabrakło jednak najsłynniejszego zegarka Buzza Aldrina – OMEGA Speedmaster Professional. To właśnie ten egzemplarz o numerze referencyjnym 105.012-65 miał na nadgarstku w czasie swojego spaceru po Księżycu. Zegarek został jednak skradziony w 1971 r. w trakcie transportu do Smithsonian Institution, największego na świecie kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych.

Buzz Aldrin wystawił na aukcję część swojej kolekcji zegarków

Zegarki Buzza Aldrina wystawione na aukcji Sotheby's pokazują, że jest on nie tylko astronautą, lecz także nurkiem. Na aukcji, jak podaje Well.pl, można kupić m.in. następujące zegarki:

OMEGA Speedmaster Professional z lat 90. (wartość oszacowano na 8-12 tys. dolarów) – egzemplarz ten został kupiony przez słynnego astronautę jako następca słynnego zegarka noszonego w czasie programu Apollo 11 i był regularnie noszony;

Jaeger-LeCoultre Shark Deep Sea Chronograph z przełomu lat 60. i 70. (wartość oszacowano na 10-20 tys. dolarów) – rzadki chronograf nurkowy z charakterystycznym napisem „LeCoultre” na tarczy;

OMEGA Speedmaster X-33 drugiej generacji (wartość oszacowano na 4-6 tys. dolarów) – kwarcowy model opracowany z myślą o astronautach i pilotach;

OMEGA Constellation Manhattan Day-Date – (wartość oszacowano na 5-8 tys. dolarów) model z dwukolorową kopertą ze złotym pierścieniem i zintegrowaną bransoletą.

Zestaw ośmiu pamiątkowych zegarków Buzza Aldrina

Poza pojedynczymi egzemplarzami na aukcji Sotheby's można też kupić pudełko z ośmioma pamiątkowymi zegarkami Buzza Aldrina. Chociaż nie posiadają one dużej wartości kolekcjonerskiej, to w pewien sposób opowiadają historię życia słynnego astronauty.

W skład zestawu, którego wartość oszacowano na 3-5 tys. dolarów, wchodzi m.in. model Toy Story 3 nawiązujący do postaci Buzza Astrala oraz egzemplarz związany ze szkołą noszącą imię astronauty. „To nie gablota pełna luksusu, lecz prywatny pamiętnik zamknięty w kopertach zegarków” – zauważa Well.pl.

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