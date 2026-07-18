Wśród zegarków Buzza Aldrina wystawionych na aukcję jest OMEGA Speedmaster Professional / zdjęcie ilustracyjne
Zegarki wystawiono na aukcji domu aukcyjnego Sotheby's w Nowym Jorku. Kolekcja składa się z 24 egzemplarzy, z których większość to modele marki OMEGA.
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Wśród egzemplarzy wystawionych na aukcji zabrakło jednak najsłynniejszego zegarka Buzza Aldrina – OMEGA Speedmaster Professional. To właśnie ten egzemplarz o numerze referencyjnym 105.012-65 miał na nadgarstku w czasie swojego spaceru po Księżycu. Zegarek został jednak skradziony w 1971 r. w trakcie transportu do Smithsonian Institution, największego na świecie kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych.
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Zegarki Buzza Aldrina wystawione na aukcji Sotheby's pokazują, że jest on nie tylko astronautą, lecz także nurkiem. Na aukcji, jak podaje Well.pl, można kupić m.in. następujące zegarki:
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Poza pojedynczymi egzemplarzami na aukcji Sotheby's można też kupić pudełko z ośmioma pamiątkowymi zegarkami Buzza Aldrina. Chociaż nie posiadają one dużej wartości kolekcjonerskiej, to w pewien sposób opowiadają historię życia słynnego astronauty.
W skład zestawu, którego wartość oszacowano na 3-5 tys. dolarów, wchodzi m.in. model Toy Story 3 nawiązujący do postaci Buzza Astrala oraz egzemplarz związany ze szkołą noszącą imię astronauty. „To nie gablota pełna luksusu, lecz prywatny pamiętnik zamknięty w kopertach zegarków” – zauważa Well.pl.
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