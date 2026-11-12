Szafir Romanowów o masie 197,80 karata, oszlifowany w kształcie poduszki, został osadzony w geometrycznej bransoletce wysadzanej diamentami, wykonanej przez dom jubilerski Cartier. Tak wynika z opisu opublikowanego przez dom aukcyjny Sotheby's, który sprzedał biżuterię podczas aukcji w Genewie.

Reklama Reklama

Cena sprzedaży wyniosła 4,1 mln franków szwajcarskich (4,9 mln dolarów, czyli około 19,5 mln zł), co oznacza, że znacznie przekroczyła przedaukcyjne szacunki, według których wartość bransoletki miała wynosić od 850 tys. do 1,7 mln franków szwajcarskich (od 1,02 mln do 2,04 mln dolarów) – informuje CNN.

„Ten wyjątkowy, historyczny szafir pochodzi z legendarnej kolekcji rodziny Romanowów” – czytamy w opisie aukcyjnym. „Słynna kolekcja rosyjskich carów była prawdopodobnie najbardziej wystawną i najcenniejszą kolekcją królewskich klejnotów, jaką kiedykolwiek zgromadzono” – napisano.

Szafir Romanowów. Klejnot należał do matki ostatniego cara Rosji

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Romanowowie, ostatnia dynastia panująca w Rosji przed rewolucją 1917 r., weszli w posiadanie szafiru. Jak jednak wynika z opisu aukcyjnego, kamień wraz z drugim, stanowiącym jego parę, można zobaczyć na przedniej części spódnicy sukni, którą cesarzowa wdowa Maria Fiodorowna, matka ostatniego cara Rosji Mikołaja II, miała na sobie podczas balu w 1883 r.

Po rewolucji rosyjskiej kolekcja Romanowów została wyprzedana przez władze sowieckie w latach 20. XX wieku. Według Sotheby's szafir trafił w 1927 r. w ręce Ganny Walskiej, pochodzącej z Polski śpiewaczki operowej i znanej w kręgach towarzyskich kolekcjonerki.

Czytaj więcej Biznes Niezwykły pierścień szalonego rzymskiego cesarza Kaliguli na aukcji Przepiękny pierścień z jednego kawałka błękitnego szafiru i złota zostanie wystawiony na aukcji w Londynie.

W tamtym czasie kamień był osadzony w naszyjniku. Kiedy w 1971 r. sprzedawano go w ramach aukcji majątku Walskiej, znajdował się już w innym, krótszym naszyjniku – poinformował dom aukcyjny.

W 2015 r. dom jubilerski Cartier osadził szafir w bransoletce, w której znajduje się do dziś.

„Bransoletka, wyposażona w wymienny centralny element z kryształu górskiego, eksponuje zarówno historyczny szafir Romanowów, jak i wyjątkowe dziedzictwo artystyczne Cartiera, zakorzenione w stylistyce art déco” – podkreśla Sotheby's.

Klejnoty Romanowów osiągają rekordowe ceny na aukcjach

Również podczas wcześniejszych aukcji klejnoty Romanowów osiągały ceny znacznie przewyższające szacunkowe wyceny.

W 2021 r. broszka z szafirem i diamentami oraz pasujące do niej kolczyki zostały sprzedane na aukcji Sotheby's za 806,5 tys. franków szwajcarskich (około 883,6 tys. dolarów). Była to kwota niemal dwukrotnie wyższa od górnej granicy przedaukcyjnych szacunków.