Trzecim jest niespodziewana determinacja Europy do wspierania Ukrainy. W szczególności dzięki zmianie rządu w Berlinie jest ona zdolna do wypełnienia luki, jaką pozostawia tu Ameryka. Owszem, w niektórych punktach, jak dane wywiadowcze, Stany pozostaną niezbędne. Ale m.in. dzięki rozwinięciu europejskich systemów obrony przeciwlotniczej takich obszarów będzie coraz mniej. Tym bardziej że ukraińska produkcja broni także szybko posuwa się do przodu.

Trzeba będzie zapewne przeczekać Donalda Trumpa, aby pojawiła się szansa na pokój w Ukrainie

To prowadzi do czwartego powodu, dla którego Trump poniósł klęskę. Jest nim słabnąca rola Ameryki w świecie. Nie tylko Chiny, ale także niektórzy sojusznicy Stanów, jak Indie, zacieśniają współpracę gospodarczą z Moskwą, przez co sankcje nie dobiły Rosji. Amerykanie nie mają na te kraje większego przełożenia.

To oznacza, że tylko klęska jednej ze stron może położyć kres wojnie w Ukrainie. W zeszłym roku Putin był takiej porażki blisko, ale poratował go Donald Trump. Teraz trzeba będzie Trumpa zapewne przeczekać, aby nastał pokój.