Promocyjna oferta jest dostępna dla nowych klientów banku, którzy otworzą konto osobiste CitiKonto wraz z Kontem Oszczędnościowym. Posiadacz CitiKonta nie ponosi kosztów jego prowadzenia i nie płaci za obsługę karty debetowej z funkcją wielowalutową. Zwolnione z opłat są wypłaty z bankomatów sieci Citi, pierwsze cztery w miesiącu wypłaty z bankomatów innych sieci oraz trzy przelewy Express Elixir w każdym miesiącu. Klienci mogą skorzystać także z kont walutowych dostępnych w 12 walutach, atrakcyjnych kursów wymiany walut, porównywalnych do kantorów internetowych oraz oferty zniżek i rabatów w programie CitiSpecials.

Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania należy zapewnić wpływ na konto osobiste z dowolnego tytułu na kwotę min. 2000 zł miesięcznie oraz dokonać minimum 3 transakcje bezgotówkowe kartą do konta (na kwotę min. 300 zł), w każdym z 4 kolejnych miesięcy po otwarciu konta (oferta ważna do 17.09.2024) oraz otworzyć konto oszczędnościowe. Tym razem dodatkowo możemy zgarnąć nawet 320 zł jeśli w każdym z 3 miesięcy zaczynając od 2 miesiąca następującego po otwarciu konta przelejemy wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł (Ten warunek spełnia nam też pierwszy warunek o wpływach myśląc o nagrodzie z procentem) oraz wyrazimy zgodę na kontakt z Bankiem. Żeby skorzystać z oferty i otworzyć CitiKonto, można wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane kontaktowe, aby skorzystać z pomocy doradcy Citi Handlowy przy wypełnianiu wniosku. Więcej informacji na stronie banku.

Shutterstock

Gdybyśmy jednak potrzebowali produktu na wyższą kwotę to z kontem Citigold na koncie oszczędnościowym możemy uzyskać 6,8% w skali roku do 200 tys. zł oraz dodatkowo 6,8% w skali roku na lokacie do 220 tys. zł! Natomiast w ramach oferty powitalnej z kontem Citigold Private Client zyskujemy możliwość założenia 6-miesięcznej Lokaty Powitalnej na 6,5% w skali roku do 2 mln zł oraz 3-miesięcznej Lokaty Dodatkowej na 6% w skali roku do 2,2 mln zł. Oferta „Oszczędzaj z kontem Citigold 6,8% - edycja II" oraz Oferta „Wybieram Citigold Private Client. Konto z Lokatą 6,5% - edycja IV" obowiązują do 30.09.2024 r. wyłącznie w Oddziałach Banku typu Citigold lub telefonicznie (dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy zawarli z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych w procesie telefonicznym, kurierskim lub poprzez bankowość elektroniczną Citibank Online). Więcej informacji na stronie banku.

Oferta „Zyskaj 7,2 % oraz do 320 PLN" obowiązuje do 17.09.2024 dla pierwszych 3000 klientów. Aby otworzyć Konto Oszczędnościowe z oprocentowaniem 7,2% w skali roku do 100 000 zł na 4 miesiące, należy zawrzeć z bankiem umowę produktów depozytowych, otworzyć na jej podstawie konto osobiste CitiKonto i spełnić warunki opisane w regulaminie oferty. Pełna lista wykluczeń wraz z regulaminem oferty oraz tabela opłat i prowizji znajdują się na stronie banku w zakładce Dokumenty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych zasadach mogą się powtarzać w przyszłości. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów grupy Citigroup Inc.

Oferta „Oszczędzaj z kontem Citigold 6,8% - edycja II" jest dostępna dla 250 pierwszych Klientów, którzy do 30 września 2024 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Nagrodą w Ofercie jest oprocentowanie 6,8 % w skali roku na Koncie Oszczędnościowym do kwoty 200 000 zł przez 6 miesięcy oraz 3-miesięczna Lokata Powitalna 6,8% w skali roku do 220 000 zł. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy w miesiącach objętych promocją utrzymają średniomiesięczne saldo na rachunkach oferowanych przez Bank na poziomie co najmniej 420 000 zł i dokonają przynajmniej trzech transakcji miesięcznie na łączną miesięczną kwotę nie mniej niż 500 PLN. Oferta nie jest dostępna dla osób, które po 30 czerwca 2022 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe. Pełna lista wykluczeń wraz z regulaminem oferty oraz tabela opłat i prowizji znajdują się na stronie banku w zakładce Dokumenty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Shutterstock

Oferta „Wybieram Citigold Private Client. Konto z Lokatą 6,5% - edycja IV" jest dostępna dla 20 pierwszych klientów, którzy do 30 września 2024 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 4 200 000 zł. Oferta nie jest dostępna dla osób, które po 30 czerwca 2022 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe. Pełna lista wykluczeń wraz z regulaminem oferty oraz tabela opłat i prowizji znajdują się na stronie banku w zakładce Dokumenty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Materiał promocyjny