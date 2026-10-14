Materiał powstał we współpracy z BIK

Warunkiem jest rzetelna ocena zdolności kredytowej, oparta na kompletnych, aktualnych i bezpiecznych danych o wszystkich zobowiązaniach finansowych. Nie warto eksperymentować kosztem bezpieczeństwa finansowego konsumentów.

Prekonsultacje prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości są okazją, aby wrócić do podstaw służących stworzeniu ram regulacyjnych dla odpowiedzialnego kredytowania. Każdą propozycję zmiany systemu oceny zdolności kredytowej klienta warto poddać prostemu testowi: czy pozwoli kredytodawcy lepiej poznać sytuację konsumenta i ochronić go przed zobowiązaniem, którego nie będzie w stanie spłacić? Równie ważne są skuteczne sankcje i egzekwowanie prawa, także wobec podmiotów działających w szarej strefie.

Dane z badania Opinia24 pokazują, że szara strefa nie jest marginalna – wskazało ją 13 proc. osób pożyczających pieniądze w ostatnich 12 miesiącach. Obejmuje m.in. pożyczki od nieznanych osób, oferty z ogłoszeń i mediów społecznościowych oraz pożyczki pod zastaw. Jednocześnie aż 41 proc. osób, które pożyczały pieniądze w tym okresie, korzystało ze wsparcia rodziny lub znajomych. Takie zobowiązania mogą mieć również negatywne skutki społeczne: nieporozumienia na tle finansowym mogą osłabiać relacje i zaburzać tradycyjne systemy wsparcia psychologicznego oparte na bliskich.

Jak wskazano podczas prekonsultacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, zobowiązania zaciągane w ramach szarej strefy są udzielane poza rynkiem regulowanym, przez podmioty nieobjęte przepisami i nadzorem. Skala zjawiska jest trudna do ustalenia, ponieważ transakcje nie trafiają do systemów gromadzenia danych. Do szarej strefy mogą kierować się osoby, które nie otrzymały finansowania w banku lub legalnej instytucji pożyczkowej, lecz nadal potrzebują pieniędzy na pilne wydatki. Brak wiedzy o ich rzeczywistym zadłużeniu utrudnia ochronę i ocenę sytuacji finansowej. Wdrożenie CCD2 powinno więc służyć nie tylko odpowiedzialnemu kredytowaniu na rynku regulowanym, ale również lepszemu rozpoznaniu szarej strefy, egzekwowaniu prawa i ograniczaniu przyczyn, które wypychają konsumentów poza bezpieczny rynek.

W myśl CCD2 badanie zdolności kredytowej ma nie tylko chronić konsumenta przed nadmiernym zadłużeniem, ale być generalnie realizowane w jego interesie. Kredytodawca powinien ustalić, czy klient udźwignie kolejne zobowiązanie, uwzględniając jego dochody, koszty utrzymania i dotychczasowe obciążenia. Podstawą tej oceny jest historia kredytowa, uzupełniana danymi o dochodach i wydatkach. Nawet najlepszy model analityczny nie skoryguje jednak błędu wynikającego z pominięcia części długów.

Widać to szczególnie przy pożyczkach krótkoterminowych. Niewielka kwota staje się dużym ciężarem, jeśli trzeba ją oddać w ciągu miesiąca lub dwóch. Z danych BIK wynika, że klienci korzystający z pożyczek gotówkowych do 60 dni mają średnio 6,7 tys. zł miesięcznego obciążenia ze wszystkich produktów. Aż 4,9 tys. zł, czyli niemal trzy czwarte tej kwoty, przypada na pożyczki krótkoterminowe. Analiza zachowań klientów korzystających z takich finansowań potwierdza, że po roku co czwarty klient, który wcześniej nie miał problemów ze spłatą pożyczek, nie jest w stanie udźwignąć takich dużych obciążeń i przestaje terminowo spłacać zobowiązania, a to pierwszy krok do spirali zadłużenia.

Dlatego postulujemy utrzymanie spójnego systemu informacji kredytowej i domykanie jego luk. BIK od prawie 30 lat gromadzi historię kredytową, pozwalającą ocenić zobowiązania klientów i terminowość spłat. Konsument powinien zachować do niej dostęp w jednym miejscu, aby sprawdzić dane, wyjaśnić nieścisłości i zobaczyć wpływ zobowiązań na własne finanse. Składanie historii z fragmentów rozproszonych w kilku rejestrach utrudniałoby kontrolę nad budżetem.

Poszerzenie dostępu do informacji kredytowej należy oceniać pod kątem kompletności, aktualności i porównywalności danych. Aktualizowanie tego samego długu w różnych bazach w innym czasie prowadziłoby do rozbieżnych ocen sytuacji klienta, a rozproszona odpowiedzialność utrudniałaby korygowanie błędów. Dlatego potrzebne są jasne zasady raportowania i prosta ścieżka sprostowania danych.

Ochrona klienta wymaga również ciągłości raportowania po sprzedaży wierzytelności. Zmiana wierzyciela nie powoduje, że dług znika. Nabywcy wierzytelności powinni przekazywać informacje o aktualnym stanie i spłacie zobowiązania, aby klient był oceniany na podstawie rzeczywistej sytuacji. Te same dane są potrzebne w doradztwie oddłużeniowym przewidzianym w CCD2. Skuteczny plan naprawczy wymaga wiedzy, komu i ile konsument jest winien oraz na jakie spłaty może sobie pozwolić. Wprowadzenie takiego rozwiązania, jakkolwiek niefunkcjonującego obecnie w polskim systemie prawnym, pozostaje w pełnej zgodzie z duchem dyrektywy CCD2.

Kompletna informacja służy wszystkim uczestnikom rynku: konsument jest lepiej chroniony, kredytodawca podejmuje trafniejsze decyzje, a rynek staje się bardziej przewidywalny. Nowa ustawa powinna wzmacniać te korzyści i stawiać w centrum jakość danych, na podstawie których zapada decyzja kredytowa. Od niej zależy, czy kredyt pomoże klientowi zrealizować plany, czy stanie się ciężarem ponad jego siły.

Materiał powstał we współpracy z BIK