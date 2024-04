Złoto bije rekord za rekordem. Czy może jeszcze mocniej zdrożeć?

Cena uncji złota sięgała podczas czwartkowej sesji prawie 2305 dolarów i była rekordowo wysoka. Przez miesiąc wzrosła ona o ponad 8 proc., a przez 12 miesięcy zyskała 13 proc. Jeszcze mocniej zyskiwało w ostatnich tygodniach srebro. Jego cena wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 13 proc. , a w czwartek przekroczyła poziom 27 dolarów za uncję. Stała się najwyższa od czerwca 2021 r. Czy oba kruszce mogą jeszcze mocniej zdrożeć w nadchodzących miesiącach?

Reklama

Co prowadzi do wzrostu cen złota?

Czwartkowe zwyżki cen złota i srebra tłumaczone były przez analityków tym, że Jerome Powell, szef Fedu, potwierdził, że amerykański bank centralnych chce w tym roku obniżać stopy procentowe. (Inwestorzy mniej przejęli się tym, że jest ryzyko tego, że pierwsza obniżka może się przesunąć z czerwca na lipiec.) Na korzyść metali szlachetnych działa też podwyższone ryzyko geopolityczne. Notowania złota znalazły się już jednak znacznie wyżej niż większość analityków spodziewa się, że będą one na koniec roku. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że na koniec grudnia uncja złota może kosztować 2100 USD. Najbardziej "bycza" prognoza mówi o 2350 USD za uncję (autorstwa analityków MFUG), a najbardziej pesymistyczna o 1900 USD za uncję (napisana przez analityków banku Emirates NDB). W przypadku srebra prognozy na koniec roku są natomiast w przedziale od 21,5 USD za uncję (Julius Baer) do 30,2 USD za uncję (JPMorgan Chase).

Czytaj więcej Finanse Wielkanocny rekord złota na fali bliskiego cięcia stóp przez Fed Złoto drugi kwartał zaczęło od ustanowienia nowego rekordu notowań. W poniedziałek rano cena tego kruszcu, po 1,3-proc. wzroście od czwartkowego zamknięcia, osiągnęła poziom 2259,69 dolara za uncję.

Docelowy poziom cenowy dla złota wynoszący 2300 USD za uncję wyznaczył Saxo Bank w swoim raporcie surowcowym na pierwszy kwartał. Obecnie spodziewa się, że cena może w nadchodzących miesiącach pójść jeszcze wyżej. -Zarówno złoto jak i srebro przejdą najprawdopodobniej konsolidację, ale przy cięciach stóp wpływających na dolara i rentowności, widzimy potencjał do tego by, złoto umocniło się w stronę 2500 USD za uncję, a srebro w kierunku 30 USD za uncję, czyli szczytu z lutego 2021 r. największymi zagrożeniami dla cen są: obniżenie się temperatury napięć geopolitycznych, wstrzymanie przez banki centralne agresywnych zakupów złota przy dostosowaniu się do wyższych jego cen oraz pozbycie się przez fundusze hedgingowe części z 300 ton złota, które nabyły one w zeszłym miesiącu za pośrednictwem rynku kontraktów terminowych - prognozuje Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynków surowcowych w Saxo Banku.

"Zwyżki cen złota mogą mieć nadal pole do kontynuacji w średnim terminie. Dane historyczne obejmujące okres od 2001 r. pokazują, że złoto umacnia się po tym jak zakończył się cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed, a kontynuuje zwyżki gdy Fed zaczyna cykl obniżek stóp. Biorąc to pod uwagę, ostrzegamy jednak przez ryzykiem ewentualnej korekty" - piszą analitycy singapurskiego banku OCBC.